Villa Gesell denunció y apartó a un guardavidas por no rescatar a un kayakista en peligro

El Municipio de Villa Gesell denunció formalmente a un guardavidas que se negó a rescatar a un kayakista que se encontraba en peligro y no podía salir del agua. En lugar de asistirlo, el rescatista grabó la escena, se burló del hombre e hizo comentarios ofensivos, mientras el kayakista permanecía a la deriva. El video se difundió rápidamente en redes sociales y generó una fuerte indignación en la comunidad.
El episodio ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, en la zona del muelle. Tras conocerse las imágenes, el municipio radicó una denuncia por abandono de persona y el guardavidas fue apartado de sus tareas, dejando de formar parte del Cuerpo de Guardavidas Municipal.
La reacción del rescatista causó un amplio repudio social, no solo por la falta de auxilio ante una situación de riesgo, sino también por el tono de sus expresiones. En el video se lo escucha decir: “Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”, mientras reconocía estar enojado por conflictos personales. “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”, agregó, mientras el kayakista seguía sin poder ponerse a salvo.
En otro tramo de la grabación, el guardavidas se burló reiteradamente del hombre en el agua: “Quedó boyando como una boya... ahí lo tenés a punto de colisionar”.
En diálogo con TN, el secretario de Seguridad de Villa Gesell, Mauricio Andersen, relató cómo se enteraron del hecho y las decisiones que se tomaron desde el municipio. “A mí me quedó cuando dice ‘lo voy a dejar hasta el final’. Uno como persona, ¿cuándo sabe cuál es el final de otra persona? Cuando me llegó el video consultamos dónde era, y como la seguridad en playa depende de mi secretaría, dije que se haga la denuncia”, explicó.
Según detalló Andersen, el propio guardavidas envió el video a otra persona y luego se viralizó. El funcionario comparó la situación con otros roles de responsabilidad: “Es como que un policía que está de civil, si ve que hay un asalto, ¿cómo no va a intervenir?”.
“El tendría que haberlo socorrido y después explicarle o decirle que eso no lo puede hacer. El relato es muy duro”, sostuvo Andersen, quien también expresó su preocupación por el impacto del caso en el resto del cuerpo de rescatistas. “Es triste y doloroso, porque me pongo a pensar en los demás guardavidas que no son así”, agregó.
La causa quedó a disposición de la fiscalía N°6 de Villa Gesell, que investigará el accionar del socorrista y buscará determinar responsabilidades por el presunto incumplimiento de los deberes de cuidado.