Villa Gesell denunció y apartó a un guardavidas por no rescatar a un kayakista en peligro

En diálogo con TN, el secretario de Seguridad de Villa Gesell, Mauricio Andersen, relató cómo se enteraron del hecho y las decisiones que se tomaron desde el municipio. “A mí me quedó cuando dice ‘lo voy a dejar hasta el final’. Uno como persona, ¿cuándo sabe cuál es el final de otra persona? Cuando me llegó el video consultamos dónde era, y como la seguridad en playa depende de mi secretaría, dije que se haga la denuncia”, explicó.