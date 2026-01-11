Abundancia y prosperidad: tres rituales para atraer dinero en el Año Nuevo Chino 2025

El Año Nuevo Chino 2026 marca el inicio del año del Caballo de Fuego, un ciclo que en la tradición oriental se asocia con la energía, el impulso y la búsqueda de nuevos horizontes. Para muchas personas, este cambio de etapa representa una oportunidad simbólica para dejar atrás estancamientos y abrirle paso a la prosperidad, especialmente en el plano económico.