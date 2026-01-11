Secciones
Abundancia y prosperidad: tres rituales para atraer dinero en el Año Nuevo Chino 2025

Con la llegada del Caballo de Fuego en el Año Nuevo Chino 2026, muchas personas realizan rituales de la abundancia para atraer dinero, prosperidad y nuevas oportunidades económicas.

Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

El Año Nuevo Chino 2026 marca el inicio del año del Caballo de Fuego, un ciclo que en la tradición oriental se asocia con la energía, el impulso y la búsqueda de nuevos horizontes. Para muchas personas, este cambio de etapa representa una oportunidad simbólica para dejar atrás estancamientos y abrirle paso a la prosperidad, especialmente en el plano económico.

Más allá de las creencias, los rituales vinculados a esta celebración milenaria se repiten cada año en distintas culturas y regiones del mundo. Acciones simples, cargadas de significado, buscan alinear la intención personal con la energía del nuevo período, poniendo el foco en el orden, la gratitud y la apertura a nuevas oportunidades.

En este contexto, tres rituales de la abundancia se destacan por su popularidad y su fuerte contenido simbólico. Se trata de prácticas que combinan tradición, intención y renovación, y que muchas personas eligen realizar durante el Año Nuevo Chino como una forma de atraer dinero, estabilidad y crecimiento económico en los meses que siguen.

Cómo atraer dinero en el Año Nuevo Chino 2025: tres rituales de la abundancia

Ritual del arroz para atraer abundancia

Para la cultura china, el arroz es un verdadero símbolo de la abundancia y la fertilidad. Por eso, qué mejor que emplearlo en un ritual para atraerlas.

Este ritual lo haremos desde el día de Año Nuevo chino, es decir, el 29 de enero 2025 y lo repetiremos a lo largo de diez días.

Desde el primer día y los nueve siguientes, colocaremos una cucharada de arroz sin cocinar en una taza o cuenco de cerámica.

El décimo día, luego de haber puesto la cucharada correspondiente, prendemos una vela amarilla (o dorada) al lado de la taza o el bowl y la dejamos allí hasta que se apague sola.

Para terminar, cocinamos el arroz y lo comemos.

Ritual de las monedas para atraer dinero

Para la cultura china, este ritual busca movilizar las energías del ahorro y la abundancia para llamar al dinero.

Hacerlo es muy simple: el mismo miércoles 29 de enero 2025 colocamos dos monedas de cualquier valor en un bolsita de roja. Al día siguiente, el jueves 30/1 colocamos dos monedas más; y el viernes 31/1 volvemos a hacer lo mismo.

Luego, dejamos pasar 7 días y al octavo, el sábado 8/2, ponemos la bolsita en un lugar visible de la casa y el primer día de cada mes del año, agregamos dos monedas más.

Ritual del sobre rojo para atraer prosperidad

Este ritual está destinado a mover la energía del dar y recibir, que es la nos abrirá las puertas a la prosperidad.

En un sobre rojo de cualquier tamaño pondremos una cantidad de dinero que consideremos adecuado, el monto en sí no es importante.

Luego, lo envolveremos con otro sobre blanco y se lo entregaremos a una persona que creamos que lo necesita.

Si no encontramos a nadie a quien se lo podamos dar, lo guardamos hasta que realmente tengamos la oportunidad de ayudar a alguien.

