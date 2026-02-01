La mejor playa de Brasil

“Elegir la mejor playa de Brasil es difícil porque el país tiene una costa enorme y muy diversa, con opciones para todos los gustos: desde playas urbanas icónicas hasta arenas prácticamente vírgenes”, comienza el análisis de ChatGPT. En su evaluación, la IA resalta la importancia del equilibrio entre civilización y naturaleza, especialmente por la infraestructura, el acceso y la comodidad para los visitantes. Sin embargo, subraya que el entorno natural termina siendo el factor decisivo: “Si tuviera que proponer una con un equilibrio difícil de superar entre belleza natural, reputación global y experiencia única, diría que Praia do Sancho, en el archipiélago de Fernando de Noronha, merece ese lugar de privilegio”.