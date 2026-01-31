El alimento ancestral que fortalece el corazón, el cerebro y aporta proteínas

“Es así que, si se compara el contenido de aminoácidos esenciales de la quinua con el del trigo y el arroz, se puede apreciar su gran ventaja nutritiva: por ejemplo, para el aminoácido lisina, la quinoa, como también es conocida, tiene 5,6 gramos de aminoácido/ 16 gramos de nitrógeno, comparados con el arroz que tiene 3,2 y el trigo 2,8”, afirma la entidad en su informe La quinoa: cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria mundial.