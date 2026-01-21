Secciones
¿Qué cítrico deberías agregarle al mate para bajar de peso con más facilidad?

Muchos consumidores optan por combinar el Mate con ingredientes como Café, Canela, Menta, Coco, Burro, jengibre o cáscaras de Naranja y Limón.

El mate destaca como la bebida predilecta en Argentina, con una presencia constante en reuniones familiares, encuentros de amigos y jornadas de estudio o trabajo. Su ingrediente principal, la Yerba, posee notables propiedades antioxidantes y aporta nutrientes esenciales como potasio, magnesio y diversas vitaminas, factores que integran este hábito dentro de una alimentación saludable.

Muchos consumidores optan por combinar el Mate con ingredientes como Café, Canela, Menta, Coco, Burro, jengibre o cáscaras de Naranja y Limón. Según especialistas en salud, esta infusión funciona como un aliado para adelgazar, ya que su contenido de cafeína acelera el metabolismo y favorece la quema de calorías de manera natural.

¿Qué se le puede agregar al mate para adelgazar?

Según los nutricionistas, el mate con limón puede ayudarte a bajar de peso. Esto se debe a que la bebida genera saciedad y acelera el metabolismo, por lo que ayuda a quemar más calorías y disminuye la hinchazón en el cuerpo por su acción diurética.

Para elaborar esta infusión, debes llenar tu mate con una cucharadita de té de yerba mate, una cucharada de yerba y medio limón exprimido. Luego, agrega el agua caliente, deja reposar unos minutos y disfruta de su exquisito sabor.

Cabe mencionar que el mate por sí solo ayuda a adelgazar debido a su contenido de cafeína que acelera el metabolismo. Además, esta bebida genera un efecto saciante, ya que retrasa la velocidad del vaciado gástrico.

Asimismo, es capaz de restringir la acumulación de ácido láctico en los músculos, lo que permite tener los niveles de energía elevados y aumentar la quema de grasas y calorías. Por su contneido de antioxidantes, la yerba ayuda a combatir el estrés oxidativo, lo que mejora la salud del organismo.

¿Cuáles son los beneficios de tomar mate con limón?

Ayuda a controlar la grasa: por su contenido de pectina y al ser alcanino, el limón genera saciedad y reduce el peso corporal. Equilibra el PH de la piel: el limón evita el exceso de acidez en los tejidos y previene enfermedades gástricas.

Estimula el tránsito intestinal: el agua caliente o tibia con jugo de limón estimula las contracciones musculares de la pared intestinal, facilitando la evacuación. Las vitaminas y minerales favorecen la eliminación de toxinas en el intestino.

