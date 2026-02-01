Transmisiónen vivo: “Provincia mía” te cuenta todo lo que pasa desde Córdoba

Todas las Lunas de Cosquín, incluyendo la de esta noche, tienen su espacio por streaming en el programa “Provincia mía”, que se emite por la página almamusic.ar. Esta es la quinta temporada de esa propuesta, con producción y conducción de Gonzalo Soraire, un espacio dedicado a la cultura y al espectáculo que anteriormente fue emitido en dúplex por Radio Horacio Guarany, Radio de mi País (AM 1170), Radio Folclorísimo, FM Laser (103.5) y decenas de repetidoras en todo el país.
Además de la cobertura en vivo y en directo del festival nacional, Soraire realiza entrevistas, presenta agendas, evoca efemérides y promociona la presentación en vivo de diferentes proyectos artísticos en cada episodio, junto con los nuevos materiales discográficos lanzados por artistas principalmente tucumanos, a quienes representa desde su productora, que le valió la Marca Territorio Tucumán.
Lali Espósito, Abel Pintos, Néstor Garnica, Cuti Carabajal, Carlos Sánchez, Roberto Pérez, Flavio Mendoza, Mario Álvarez Quiroga, El Chaqueño Palavecino, Facundo Toro y Lázaro Caballero, entre muchos otros referentes nacionales, pasaron por su micrófono.