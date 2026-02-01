Transmisiónen vivo: “Provincia mía” te cuenta todo lo que pasa desde Córdoba

Todas las Lunas de Cosquín, incluyendo la de esta noche, tienen su espacio por streaming en el programa “Provincia mía”, que se emite por la página almamusic.ar. Esta es la quinta temporada de esa propuesta, con producción y conducción de Gonzalo Soraire, un espacio dedicado a la cultura y al espectáculo que anteriormente fue emitido en dúplex por Radio Horacio Guarany, Radio de mi País (AM 1170), Radio Folclorísimo, FM Laser (103.5) y decenas de repetidoras en todo el país.