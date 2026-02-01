Tu rostro es un número

Y mientras en Estados Unidos se empiezan a poner límites, en Argentina se abren las puertas. Según informó Página/12 en enero de 2025, tres acontecimientos recientes tienen a la empresa de cibervigilancia Palantir como telón de fondo: el cambio en la Ley de Inteligencia por decreto de Milei, el ingreso de Estados Unidos en Venezuela, y la ola de detenciones del ICE que incluyó el asesinato de Renee Nicole Good en Mineápolis. Palantir, fundada por Peter Thiel y Alex Karp (parte de la misma de Zuckerberg y Musk), es una megaempresa valuada en 400.000 millones de dólares que se dedica a ingeniería de datos, reconocimiento biométrico y, sobre todo, a predecir comportamientos humanos mediante inteligencia artificial. “A este tipo de empresa el gobierno de Milei le facilitó los datos de millones de argentinos y en este momento se están monitoreando cada uno de nuestros movimientos”, alertó el periodista Juan Alonso. Los mismos algoritmos que en Detroit generaron arrestos erróneos, serian los mismos sistemas que el NIST demostró que discriminan por raza, los mismos que el MIT documenta que los humanos siguen ciegamente, ahora tienen acceso a las bases de datos de los argentinos. Tu cara ya era un número. Ahora ese número tiene dueño.