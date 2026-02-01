El Homo Narrans: y el por qué tu declaración de impuestos es un cuento

Pero el chispazo final para volver al ruedo vino hace unos días, en un workshop que di para el equipo del Centro de Especialidad Oftalmológica (CEO). En un momento, cuando suelo preguntar ¿Qué nos hace realmente humanos? Su director, el doctor Alejandro Lavaque, me tiró una distinción que me dejó recalculando. Me dijo: "Fede, lo que nos separa de los animales es usar herramientas y cargar con ellas. Un chimpancé usa una piedra para romper una nuez. La diferencia es que el humano se la guarda en la mochila y la transporta kilómetros, porque sabe que mañana la va a necesitar". Me hablaba no solo del pensamiento simbólico sino de la planificación.