Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

El festival cultural de verano 40° a la Sombra tendrá una nueva fecha doble hoy, a las 20, en Tafí Viejo y con propuestas gratuitas organizadas desde el municipio de esa ciudad. En la plaza 12 de Octubre del barrio Diagonal Norte de Los Pocitos y con la conducción de Manuel García, se presentarán Nahuel Vargas, Taficeños, Romina Chejolán (foto), el Instituto Superior de Danza y la Comparsa Sol de Oro; en tanto, en la plaza José Rooijakkers (Osvaldo Costello 252, Villa Obrera) actuarán las comparsas Los Audaces, Sangre Azul, Nuevo Imperio y Estrella de Mar, junto a Embrujo de mi Tierra, Facundo Rodríguez, Romina Méndez y Puma Atar, con la animación de La Chicho Campero. En este evento también habrá talleres de caricaturas y de danzas folklóricas, y se montarán stands del Archivo Histórico y de Tafí Viejo Ediciones.