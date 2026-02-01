Secciones
Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

Hay opciones para todas las edades y gustos.

Hace 4 Hs

El Cadillal

Folclore al aire libre

La Juntada y Guada Herrero serán los protagonistas esta tarde de Música al Atardecer, el ciclo con entrada libre y gratuita que se desarrollará desde las 19 en el anfiteatro Los Tucu Tucu del dique El Cadillal.

Tafí Viejo

Doble cartelera en el 40° a la Sombra

El festival cultural de verano 40° a la Sombra tendrá una nueva fecha doble hoy, a las 20, en Tafí Viejo y con propuestas gratuitas organizadas desde el municipio de esa ciudad. En la plaza 12 de Octubre del barrio Diagonal Norte de Los Pocitos y con la conducción de Manuel García, se presentarán Nahuel Vargas, Taficeños, Romina Chejolán (foto), el Instituto Superior de Danza y la Comparsa Sol de Oro; en tanto, en la plaza José Rooijakkers (Osvaldo Costello 252, Villa Obrera) actuarán las comparsas Los Audaces, Sangre Azul, Nuevo Imperio y Estrella de Mar, junto a Embrujo de mi Tierra, Facundo Rodríguez, Romina Méndez y Puma Atar, con la animación de La Chicho Campero. En este evento también habrá talleres de caricaturas y de danzas folklóricas, y se montarán stands del Archivo Histórico y de Tafí Viejo Ediciones.

Stand Up

Humor en Citá

Cristina Álvarez volverá esta noche a las 20 a CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) para compartir sus vivencias sobre el significado de ser mujer con el paso del tiempo y los cambios en la sociedad en una noche dedicada al stand up humorístico. El show será abierto por Leopoldo Nadra.

Tafí del Valle

Payasos para toda la familia

En el ciclo Verano en Los Valles, esta tarde se presentará el espectáculo de payasos, con humor y juegos para toda la familia, que protagonizarán Patatín y Patatán en la plaza Miguel Esteves de Tafí del Valle. Están programadas dos funciones: a las 15 y a las 17.

Yerba Buena

Marcos Ataliva en un show gratuito

Folclore, jazz, tango y rock serán recorridos por Marcos Ataliva en la actuación en vivo que dará desde las 18.30 en el patio central del Yerba Buena Shopping (Lobo de la Vega y avenida Aconquija), con acceso libre.

Pre-carnaval

Propuestas populares en distintos clubes

Numerosos artistas populares nacionales recorrerán hoy distintos espacios en el interior tucumano, dentro de la agenda musical del Pre-Carnaval. La propuesta se desplegará a partir de las 16 en el Club San Antonio de Ranchillos, donde se anuncian a Banda XXI, Franco Arroyo (foto) y Alejandro Veliz, Rodrigo Tapari, 18 Kilates y La Base, que también estarán en el Concepción Futbol Club; mientras que en el Club San Pablo actuarán Banda XXI, 18 Kilates y Véliz. Los tres primeros, además, se presentarán desde las 18 en Byb House de Simoca (Estación Llorens, sobre ruta 325), donde además tocarán los Dj’s Briant y Darío Páez para completar la fiesta; mientras que en Gran Peña de Don Juan de Villa Río Hondo se sumará El Súper de Huguito.

Capital

Shows de rock y folclore

Al mediodía, La Casa de Yamil (España 153) recibirá al folclore de Gabriel Sánchez con invitados especiales. A las 18 comenzará un ciclo especial de rock tucumano en vivo en Magic Music Box (José Colombres 427), con la presencia de Brahmans, Sipeganboys y Ambiencia para el lanzamiento. King Carpincho llevará su propuesta hoy al Restó Boris (San Juan 1.131), mientras que en el Bar Irlanda (Catamarca 380) y con entrada libre desde las 21.30 habrá un tributo a No Te Va Gustar por Cero a la Izquierda.

Reina del Yokavil

Última jornada

Hoy concluirá el festival Reina del Jokavil en Santa María de Catamarca, En el anfiteatro municipal actuarán Itatí, Caravana Catucha, Sergio Galleguillo, Diableros Jujeños, Canto del Alma, Los Tekis y Nico Vallorani.

