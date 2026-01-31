Secciones
La música sonará contra la reforma laboral en la plaza Temática

Un festival popular en la plaza Temática reunirá referentes provinciales de distintos géneros.

SKARAWAY. La banda confirma hoy su compromiso político y social. SKARAWAY. La banda confirma hoy su compromiso político y social.
Hace 4 Hs

La comunidad artística nacional y provincial está movilizada en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Entre los cambios legislativos en tratamiento, se eliminan recursos que sostienen la promoción cultural que realizan los Institutos Nacionales de Teatro y de Música, y que se utilizan para promover la actividad independiente a nivel federal.

Esta tarde, desde las 18, ese rechazo pasará a la calle. En la plaza Temática (Congreso y San Lorenzo) tendrá lugar un festival convocado por organizaciones sociales, gremiales y políticas que objetan los cambios propuestos por Javier Milei, en estudio en el Senado nacional. El encuentro reunirá distintas expresiones musicales como el folclore latinoamericano, el reggae, el rock y el pop, entre otros, con la presencia de referentes tucumanos. En el evento participarán Skaraway, La Llorona y su Jardín de Dragones, Lucho Hoyos, La Crota, Adrián Sosa y Nativa, Otro Viento, Dragh, La Vieja del 5° B, Negro Burgo y Luis Allende, Sol Andino, Régimen y Julián Morel.

Precisamente, respecto a Morel, los tangueros tendrán una segunda oportunidad para comenzar a celebrar sus 50 años con la canción ciudadana. La cita será desde las 22 en En Una Sola Mesa (el espacio de Mariela Acotto en Roca 177, Yerba Buena) y se suspende en caso de lluvia.

En tanto, dos propuestas de karaoke tendrán lugar en sendos espacios. A las 21, dentro del festival municipal de cultura 40° a la Sombra, en el Mercado Municipal de Tafí Viejo (Uttinger y San Martín), habrá una nueva “Noche de despecho”, con la presencia de Andrea la Chicho Campero como anfitriona de una selección de canciones dedicadas al amor que se fue, con acceso libre. Y desde las 22.30, en Cambrula Restobar (Santiago del Estero 1.344), Pichi Matías y Ezequiel Martínez Marinaro presentarán la segunda edición de “Eclipse total”, con entrada a la gorra.

En Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), desde las 22 Mereces Lo Que Sueñas dará un tributo a Gustavo Cerati; mientras que el Dj Sebas Soraire promete una noche cachengue en Restó Boris (San Juan 1.131) y Kurosawa rendirá homenaje a Charly García desde la medianoche en José Cuervo (Miguel Lillo 352). La agenda la completa el repertorio romántico de El Rey Pelusa en Q’Época (Marina Alfaro 947) y de Noelia Moalla en La Morenita de Famaillá (en la zona del parque temático histórico).

