La música sonará contra la reforma laboral en la plaza Temática

Esta tarde, desde las 18, ese rechazo pasará a la calle. En la plaza Temática (Congreso y San Lorenzo) tendrá lugar un festival convocado por organizaciones sociales, gremiales y políticas que objetan los cambios propuestos por Javier Milei, en estudio en el Senado nacional. El encuentro reunirá distintas expresiones musicales como el folclore latinoamericano, el reggae, el rock y el pop, entre otros, con la presencia de referentes tucumanos. En el evento participarán Skaraway, La Llorona y su Jardín de Dragones, Lucho Hoyos, La Crota, Adrián Sosa y Nativa, Otro Viento, Dragh, La Vieja del 5° B, Negro Burgo y Luis Allende, Sol Andino, Régimen y Julián Morel.