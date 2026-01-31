Las fiestas del Yerbiao y del Quesito invitan en Tafí del Valle

Desde hace casi medio siglo, el paraje alberga un evento popular de los lugareños que, de a poco, se fue abriendo a visitantes. Hoy, nuevamente, tendrá lugar la Fiesta del Yerbiao, dedicada a una infusión realizada con yerba; muña muña, chachacoma, albaca y otros yuyos de altura; agua y alcohol. La mezcla se sirve en grandes mates comunitarios que pasan de mano en mano, como se repetirá hoy, desde las 10. El encuentro criollo comenzará con el izamiento de la bandera, seguido de una ofrenda a la Pachamama. Luego habrá una yerra y vacunada de animales, que dará paso al almuerzo típico. Desde las 13.30 se realizarán domas y jineteadas, junto a exhibición de destrezas y desafíos en la pialada o la enlazada. A las 19 empezará un desfile de agrupaciones gauchas y a su término, un baile popular hasta avanzada la noche.