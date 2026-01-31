Las fiestas del Yerbiao y del Quesito invitan en Tafí del Valle

Tafí del Valle despide el primer mes del año atravesado por la tradición y con dos propuestas convocantes para turistas y residentes.
La Ciénaga está a sólo 10 kilómetros de la principal villa turística tucumana, pero su acceso es un desafío: sólo se llega a sus 2.700 sobre el nivel del mar tras varias horas de andar a pie o a caballo; ningún vehículo puede cubrir esa distancia porque -en varios tramos- se pasa por senderos con anchos que sólo permiten una persona. La vista en ese punto permite abarcar la magnitud de los Valles Calchaquíes y sus principales localidades.
Desde hace casi medio siglo, el paraje alberga un evento popular de los lugareños que, de a poco, se fue abriendo a visitantes. Hoy, nuevamente, tendrá lugar la Fiesta del Yerbiao, dedicada a una infusión realizada con yerba; muña muña, chachacoma, albaca y otros yuyos de altura; agua y alcohol. La mezcla se sirve en grandes mates comunitarios que pasan de mano en mano, como se repetirá hoy, desde las 10. El encuentro criollo comenzará con el izamiento de la bandera, seguido de una ofrenda a la Pachamama. Luego habrá una yerra y vacunada de animales, que dará paso al almuerzo típico. Desde las 13.30 se realizarán domas y jineteadas, junto a exhibición de destrezas y desafíos en la pialada o la enlazada. A las 19 empezará un desfile de agrupaciones gauchas y a su término, un baile popular hasta avanzada la noche.
Quien prefiera quedarse en Tafí del Valle, desde las 19 y en el Complejo Democracia tendrá lugar la 26ª edición del Festival del Quesito, con la participación de niños y adolescentes bajo la convocatoria del director del Ballet Parroquial, Gregorio González, responsable de la organización del evento que tiene entrada libre y gratuita.
Los ballets que anunciaron su presencia son Raíz Calchaquí, La Tempranera, Aires de Tafí, América Danza, Sentimiento de mi Tierra, Orígenes, Sonko Kallpa y Huayra Pujllay, con la conducción del locutor Héctor Chaile.
La música, en tanto, será aportada por La Yunta, Sangre Mansera, Gigantes Santiagueños, Los Vargas, Daniela Álvarez, Matías Monasterio, Francisco Silva, Lucas Vargas, Trillizos Copleros, Benjamín Zamorano, Mateo Pereyra, Alma Violín, Tiziano Varela, Dúo Tucumanos y Licha El Potrillo.
Noche de dj’s
En el otro extremo de los sonidos, desde las 22, en el Centro Cívico de San Pedro de Colalao habrá una noche de Dj’s a puro ritmo, música y diversión.
Se anuncia la presencia en vivo de Galucci, Galamix, Petrelli y Pablito, en batallas entre ellos y con show de robot LED y premios sorpresa para el público que esté presente.
Rock en Monteros
Estación Rock es la propuesta con entrada gratis que tendrá lugar desde las 18 en la ex Estación de Trenes de Monteros, organizado por el municipio de esa ciudad y que reunirá música, teatro, pintura en vivo y circo.
Los shows estarán a cargo de las bandas Las Trompas de Falopio de Brigitte Bardot, Pandemia y A77aque.
Por las peñas
En la capital tucumana también habrá diversión folclórica, que comenzará a las 20 con el espectáculo gratuito de danzas folclóricas a cargo del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica (Congreso al 100), auspiciado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y que se suspende por lluvia.
En el recorrido por las peñas particulares -con cobro promocionado de derecho de show-, la cartelera reúne propuestas que reflejan la tradición norteña con otras que suman instrumentos y sonidos más nuevos al repertorio del cancionero popular.
Mientras Cosquín está encarando su final, Baradero se prepara para tomar el relevo musical en cuanto a festivales. Por ello, en La Escondida (Miguel Lillo 345) se realizará la Noche del Pre-Baradero, con las actuaciones de Daniela Cayos, La Changada, Los 4 de Tucumán, Carly Castro y D-A4.
El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) recibirá desde las 21.30 en su histórico escenario al Mono Villafañe, bautizado la Voz de la Zamba, con la presencia especial de Francis Moreno, Lucho Aragón e Iris Brandán.
En La Casa de Yamil (España 153) actuarán Canto Sumaj, Los Changos del Encuentro y Carlos Sosa.
Lo de la Paliza (Laprida 181) tendrá la propuesta de su anfitriona y guía artística, Cecilia Paliza, quien reivindica sus orígenes en “Yo soy folklore”, el disco que acaba de lanzar en formato físico y sobre el que girará su presentación.