“Tafí nos enamoró”: viajaron desde La Matanza y el Seven los hizo quedarse un poco más

A veces los imprevistos acomodan mejor las cosas que cualquier plan. Una familia de La Matanza llegó a Tucumán con la intención de cumplir un deseo largamente postergado: ver por primera vez en vivo el Seven de Tafí del Valle. Un problema con el vuelo terminó siendo la excusa perfecta para quedarse más días y redescubrir, o confirmar, algo que ya sentían: Tafí no se visita, Tafí se elige.