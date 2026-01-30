Yolanda Ortiz: "Los argentinos somos innovadores, pero no sabemos organizarnos para trabajar juntos"

- Bueno, ahí se inicia la cosa, pero muy mezclada, porque estaban desde los que les gustaban las flores, los lindos paisajes, la buena vida, cosas de la naturaleza, hasta los contestatarios de los modelos de desarrollo. La crisis ambiental era y es muy interesante de ver. Yo tuve la oportunidad de andar mucho por Europa y por Estados Unidos en 1968 y en 1969. En EEUU era terrible el smog por los químicos. Unos lloraban en Los Ángeles, sonaban las alarmas para parar el tránsito, había una mortalidad muy seria; había que hacer algo. Entonces se preparó Estocolmo, el gran evento mundial del medio ambiente en 1972. Mi amigo Maurice Strong -fue secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la primera cumbre internacional en abordar la crisis ambiental- llamaba a los países pobres para que todos se juntaran y vieran qué iban a hacer con el problema ambiental. Ellos decían: no es nuestro problema la contaminación, es cosa de ustedes; para nosotros la única contaminación que tenemos es la pobreza.