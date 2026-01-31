“El genio ha salido de la botella": Stephen Hawking advertía desde el 2014 que la IA podría reemplazar a los humanos

Stephen Hawking falleció el 14 de marzo de 2018, a los 76 años, en Cambridge, Inglaterra. Había sido diagnosticado a los 21 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que lo dejó completamente paralizado y lo obligó a comunicarse mediante un generador de voz. A pesar de que la expectativa de vida promedio para ese diagnóstico es de apenas 14 meses, Hawking convivió con la enfermedad durante 55 años y dejó un legado científico y reflexivo que hoy vuelve a cobrar vigencia, en un mundo atravesado por la inteligencia artificial.