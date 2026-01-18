Inteligencia artificial: tus datos, su fortuna

La inteligencia artificial y las grandes plataformas tecnológicas se sostienen sobre la extracción masiva de datos personales generados por millones de personas en todo el planeta, incluidos los habitantes de los países en desarrollo, sin abonar compensaciones económicas ni reinvertir beneficios equivalentes en las comunidades de origen. Tal como señaló la investigadora argentina Luciana Benotti, son muy pocas las compañías que dejan valor económico real en el mundo hispanohablante, pese a que se alimentan sin costo de los datos producidos en español. Estas corporaciones no comercializan inteligencia artificial como un bien: ofrecen servicios bajo modalidad de alquiler, centralizando información de empresas y Estados en sus infraestructuras de computación en la nube, apropiándose de esos flujos de datos y reutilizándolos para entrenar nuevos modelos de IA.