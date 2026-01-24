El Papa alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial en el pensamiento y el debate público

Finalmente, el Papa denunció la consolidación de un “oligopolio” tecnológico en manos de un reducido grupo de empresas y reclamó a los legisladores del mundo avanzar hacia una “regulación adecuada” y mayor “transparencia”, con el objetivo de combatir la desinformación y proteger la integridad de las personas en lo que definió como “un mundo de espejos digitales”.