El Papa alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial en el pensamiento y el debate público

En su primer mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el papa León XIV lanzó una dura advertencia sobre el avance de la inteligencia artificial (IA), a la que calificó como un “oráculo” que amenaza la autonomía del pensamiento y deteriora la calidad del debate público.
El pontífice estadounidense sostuvo que “eludir el esfuerzo del propio pensamiento, conformándonos con una compilación estadística artificial, corre el riesgo, a largo plazo, de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas”, en un contexto marcado por profundos cambios tecnológicos.
Si bien aclaró que la revolución digital no debe ser frenada, subrayó la necesidad urgente de que sea “guiada”, para evitar que el entramado social y político quede subordinado a la lógica de los algoritmos y a decisiones automatizadas sin control humano.
León XIV reflexionó especialmente sobre el impacto de la tecnología en la industria cultural y el campo de la comunicación, y advirtió que gran parte de la creatividad humana “corre el riesgo de ser desmantelada” frente a la producción masiva de textos, música y videos generados por máquinas.
En ese marco, expresó su preocupación por la persuasión encubierta de los chatbots y la simulación de vínculos en las redes sociales, donde -señaló- “cada vez resulta más difícil comprender si estamos interactuando con otros seres humanos o con ‘bots’”.
Finalmente, el Papa denunció la consolidación de un “oligopolio” tecnológico en manos de un reducido grupo de empresas y reclamó a los legisladores del mundo avanzar hacia una “regulación adecuada” y mayor “transparencia”, con el objetivo de combatir la desinformación y proteger la integridad de las personas en lo que definió como “un mundo de espejos digitales”.