Llega "Sin piedad": la Inteligencia Artificial es juez, jurado y verdugo al mismo tiempo

La acción se sitúa en un futuro tan cercano que sólo nos separa un lustro y quizás todo discurra más pronto de lo que se puede imaginar. Todo comienza cuando el detective Christopher Raven es acusado de asesinar a su esposa, en 2029. Tiene 90 minutos para demostrar que no fue él ante Maddox, una jueza virtual de IA avanzada, que deberá definir su destino. El proceso incluye un cambio en el principio de inocencia: quien está detenido tiene que salvarse, mientras que la Justicia no debe hacer nada más que la acusación inicial con datos obtenidos por una tecnología invasiva, que abarca todos los espacios y momentos de la vida cotidiana.