Desde Tucumán hasta la alfombra roja de Hollywood: quién es la joven que participó en la premiere de Cumbres Borrascosas

Agustina Palma deslumbró con un look elegante y una trayectoria que confirma su proyección internacional.

El emblemático TCL Chinese Theatre, ubicado en Los Ángeles, fue el epicentro de una de las citas cinematográficas más esperadas del año. Se trata de la premiere mundial de Cumbres Borrascosas, la nueva adaptación del clásico de Emily Brontë.

El evento, realizado el 28 de enero, convocó a figuras como Margot Robbie y Jacob Elordi, quienes encabezaron una gala que fusionó glamour y cine, según informó La Nación.

En medio del desfile de celebridades, una presencia llamó especialmente la atención de la prensa argentina, y era la de la actriz Agustina Palma, oriunda de Tucumán, quien no solo fue una de las pocas representantes nacionales en la alfombra roja, sino que brilló con un look que combinó el clasicismo del cine dorado con una impronta moderna y personal.

 Palma eligió un vestido de corte sirena en tono crema, con aplicaciones de perlas y cristales que realzaron su figura y reflejaron una estética que dialogó con la época y temática del film, sin perder una impronta contemporánea. El estilismo incluyó un choker elegante que combinó con la sofisticación del evento.

Su carrera artística

Palma, de 26 años, comenzó su carrera artística en Argentina, donde participó desde muy joven en ficciones emblemáticas producidas por Cris Morena como Rincón de Luz y Floricienta. Más adelante, se consolidó por su papel en las series de Disney O11CE y Bia, lo que la posicionó como una de las promesas emergentes del talento argentino.

En los últimos años, la actriz decidió dar un paso más para expandir su proyección artística más allá de su país. Se instaló en Europa y luego en Estados Unidos, donde fue construyendo oportunidades que la posicionaron en producciones con alcance internacional. Su trayectoria incluye roles en plataformas globales como HBO Max y participaciones en videoclips de gran repercusión.

“Estar aquí, celebrando el cine en su máxima expresión y representando a mi país, es un sueño que se trabaja día a día", expresó Agustina. Además agregó que vivir la premiere rodeada de tantas figuras que ella admira es una experiencia única, según informó La Nación.

Mientras Cumbres Borrascosas se prepara para su estreno en febrero, la participación de Palma en la premiere reafirma que en Argentina el talento va más allá de los límites locales.

