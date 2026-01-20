La Plataforma de Cine Tucumano superó las expectativas y recibió una amplia variedad de producciones locales

La convocatoria para integrar la Plataforma de Cine Tucumano, impulsada por el Consejo de Artes Audiovisuales de la provincia junto al Ente Cultural, superó ampliamente las expectativas iniciales.
La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley Provincial N.º 9578 y, en esta primera instancia, recibió postulaciones de videojuegos, videoclips, series, cortometrajes y largometrajes producidos íntegramente en Tucumán.
Las obras presentadas serán evaluadas por un comité especializado bajo criterios que contemplan la calidad técnica y artística, la relevancia local y la diversidad de miradas, géneros y estilos.
La Plataforma de Cine Tucumano, disponible en el sitio web www.cinetucumano.com.ar, es un espacio digital de acceso libre y gratuito destinado a la exhibición de producciones audiovisuales tucumanas.
Su principal objetivo es ampliar los canales de difusión del cine y el audiovisual local, facilitar el acceso del público a contenidos propios y generar nuevas oportunidades de circulación para las obras.
Desde la organización destacaron que la exhibición de las producciones seleccionadas será completamente gratuita, sin necesidad de suscripción ni pago alguno, reforzando el carácter público, inclusivo y democrático de la propuesta. Cada obra permanecerá disponible en la plataforma por un período de seis o doce meses, con fechas de inicio que serán informadas próximamente.
Las listas de producciones seleccionadas se darán a conocer a través de los canales institucionales del CAAT y del Ente Cultural de Tucumán.
Asimismo, desde el Consejo de Artes Audiovisuales de Tucumán subrayaron que la elevada cantidad de postulaciones refleja no solo el interés del sector por formar parte de la plataforma, sino también la necesidad de contar con espacios propios de exhibición y difusión para el audiovisual local.
En ese sentido, la Plataforma de Cine Tucumano se proyecta como una política pública estratégica para acompañar el crecimiento del sector, fortalecer la identidad cultural de la provincia y acercar sus producciones a nuevos públicos.
Finalmente, desde el CAAT invitaron tanto a la comunidad audiovisual como al público en general a seguir sus redes sociales, donde en los próximos días se anunciará la fecha de lanzamiento oficial de la plataforma y se brindarán detalles sobre futuras convocatorias.