Los Bafta confirman la tendencia del cine mundial

La nómina la completan la francesa rodada en Irán “Solo fue un accidente”; la brasileña “El agente secreto” (su director, Kleber Mendonça Filho, figura en mejor guión original, pero su protagonista Wagner Moura quedó fuera de la lista como actor); la española “Sirât”, una road movie sobre un padre que busca a su hija en una rave en el Sahara -en principio se estrena mañana en el país, pero no está anunciada en Tucumán-; y “La voz de Hind Rajab”, producción tunecina sobre la ocupación israelí a la Franja de Gaza y el pedido de auxilio de una niña herida. Los nombres de los filmes son exactamente los mismos que aparecen para los Oscar.