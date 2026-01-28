Los Bafta confirman la tendencia del cine mundial

Como pocas veces antes, hay una comunión casi absoluta entre los candidatos a las distintas ceremonias de premiación del cine global. Las experiencias de las galas de los Critics Choice y Globo de Oro y los anuncios de los finalistas para los Oscar y los Bafta (los galardones de la Academia Británica que se anunciaron ayer) han mostrado que la valoración de la producción global del año pasado en la industria giró sobre los mismos títulos.
En el caso de los Bafta, se invirtió el orden de preferencias que se presentó en los Oscar. “Una batalla tras otra” encabeza las nominaciones con 14 candidaturas, seguida a sólo una de “Pecadores”. El podio se completa con “Hamnet” y “Marty Supreme”, ambas con 11 postulaciones, y más atrás se instala “Valor sentimental” con nueve nominaciones (en todos estos casos, en las categorías más importantes). “Frankenstein”, en tanto, queda relegada a ocho menciones, pero mayormente en la faz técnica.
En la historia de este premio, sólo “Gandhi” consiguió más postulaciones que “Una batalla...” (valga la ironía entre las dos producciones: una -consagrada con cinco estatuillas- sobre el líder pacifista y la otra, atravesada por la violencia con una fuerte carga de comedia). También con 14 menciones llegaron “El discurso del Rey” y “Sin novedad en el frente”, y ambas se llevaron el premio mayor.
En este año, habrá que esperar hasta la gala del 22 de febrero en el Royal Festival Hall del Southbank Centre para conocer el resultado, en un evento que será conducido por Alan Cumming. De esta forma, la fiesta británica se consolida como la última gran ceremonia previa a los Oscar, marcando el terreno final para las apuestas. La producción del Reino Unido tiene categorías especiales propias, como forma de sostener su industria.
En el campo de la mejor película internacional, la argentina “Belén” ya había quedado previamente fuera de competición porque no integró la lista larga de precandidatos. Los finalistas tienen en “Valor sentimental” a su claro favorito, con postulaciones repartidas en todos los rubros más importantes, como película en general (sin importar el idioma en que se hable), director para Joachim Trier, elenco global y las actuaciones de Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas y Stellan Skarsgård.
La nómina la completan la francesa rodada en Irán “Solo fue un accidente”; la brasileña “El agente secreto” (su director, Kleber Mendonça Filho, figura en mejor guión original, pero su protagonista Wagner Moura quedó fuera de la lista como actor); la española “Sirât”, una road movie sobre un padre que busca a su hija en una rave en el Sahara -en principio se estrena mañana en el país, pero no está anunciada en Tucumán-; y “La voz de Hind Rajab”, producción tunecina sobre la ocupación israelí a la Franja de Gaza y el pedido de auxilio de una niña herida. Los nombres de los filmes son exactamente los mismos que aparecen para los Oscar.
Una curiosidad es la diferenciación entre mejor película infantil y familiar, donde son candidata “Arco”, “Boong”, “Lilo & Stitch” y “Zootopía 2” (todavía en cartel en las salas tucumanas) y mejor animación, en la cual repite “Zootopía 2” en competencia con “Elio” y “La pequeña Amélie”. La surcoreana “Cazadores de demonios del KPop” no fue elegida.
En mejor director, se puede considerar que se saldó una deuda de los Oscar al postular a Yorgos Lanthimos por “Bugonia”, quien disputa la estatuilla con Chloé Zhao (“Hamnet”), Josh Safdie (“Marty Supreme”), Paul Thomas Anderson (“Una batalla...”), Ryan Coogler (“Pecadores”) y Trier. Así, hay seis nominados, uno más que en la fiesta de Estados Unidos.
También hay seis postulantes en actor principal, donde aparecen como diferenciales con el Oscar los nombres de Robert Aramayo (“Lo juro”) y Jesse Plemons (“Bugonia”), pero la pelea parece centrada entre Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) y Leonardo DiCaprio (“Una batalla...”), quien ya consiguió un Bafta por “El renacido”; mientras que como mejor actor secundario figura Paul Mescal (“Hamnet”), olvidado en la lista norteamericana.