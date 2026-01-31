Tiró una GoPro en la oscuridad del océano y las imágenes revelaron una verdadera pesadilla

La cámara, atada a un sedal de pesca, le daba la posibilidad de sentir cuándo alcanzaba el fondo, aunque recién podía ver las imágenes al retirarla del agua. En un comienzo, su intención era solo observar lo que sucedía, pero el impacto de las grabaciones lo llevó a compartirlas con sus 10.600 suscriptores de YouTube. Las imágenes, sobre todo las nocturnas, mostraron de forma cruda un mundo oculto y contribuyeron a que muchos reafirmaran su miedo a las profundidades marinas.