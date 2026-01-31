Secciones
EspectáculosFamosos

¿De qué murió Catherine O’Hara, la mamá de "Mi pobre angelito"?

La intérprete canadiense falleció este viernes 30 de enero a los 71 años.

Catherine O’Hara, la mamá de Mi pobre angelito, murió a los 71 años Catherine O’Hara, la mamá de "Mi pobre angelito", murió a los 71 años Hola
Hace 3 Hs

La noticia conmocionó al mundo del cine y a millones de espectadores: la emblemática actriz Catherine O’Hara, recordada por su papel como la madre de Kevin McCallister en "Mi pobre angelito", falleció a los 71 años. Según confirmó su agencia de representación, la actriz murió como consecuencia de una "breve enfermedad".

Murió Catherine O’Hara, la inolvidable mamá de Mi pobre angelito y gran estrella de la comedia

Murió Catherine O’Hara, la inolvidable mamá de Mi pobre angelito y gran estrella de la comedia

O’Hara, una figura querida tanto por su trabajo en comedia como por su versatilidad en cine y televisión, estaba activa profesionalmente hasta poco antes de su muerte, con proyectos recientes y nominaciones pendientes. ¿Qué enfermedad sufrió realmente la actriz que se mantuvo en el centro de atención durante décadas? 

¿De qué murió Catherine O’Hara, la mamá de "Mi pobre angelito"?

De acuerdo con lo que trascendió, Catherine O’Hara sufrió una emergencia médica en su vivienda de Los Ángeles durante la madrugada del viernes. Un audio del despacho de emergencias, al que accedió TMZ, indica que la actriz presentaba dificultades para respirar antes de ser trasladada de urgencia a un centro de salud.

Pese a la rápida intervención y a los intentos del personal médico, horas más tarde la actriz fue declarada fallecida, según confirmó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. En distintas entrevistas a lo largo de su carrera, la actriz había contado que padecía dextrocardia con situs inversus, una condición congénita poco frecuente en la que el corazón y otros órganos se encuentran ubicados de manera invertida dentro del cuerpo.

Carisma en la gran pantalla

Nacida en Toronto en 1954, la actriz dio sus primeros pasos en el reconocido grupo de improvisación Second City Theatre, donde forjó una sociedad artística con Eugene Levy. Junto a él participó en diversas producciones a lo largo de los años, entre ellas la exitosa serie Schitt’s Creek.

Su debut cinematográfico se produjo precisamente junto a Levy en Double Negative (1980). Luego de varios trabajos en televisión, O’Hara alcanzó una mayor popularidad con su papel en Beetlejuice, de Tim Burton, donde encarnó a Delia, la frívola madrastra de Lydia Deetz, personaje interpretado por Winona Ryder.

Dos años más tarde, otro personaje maternal consolidó su carisma en la gran pantalla al ponerse en la piel de la madre de Macaulay Culkin en la comedia Mi pobre angelito, un éxito de taquilla que impulsó la carrera del entonces niño actor.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
1

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
2

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
3

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
4

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
5

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
6

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Más Noticias
Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Comentarios