La noticia conmocionó al mundo del cine y a millones de espectadores: la emblemática actriz Catherine O’Hara, recordada por su papel como la madre de Kevin McCallister en "Mi pobre angelito", falleció a los 71 años. Según confirmó su agencia de representación, la actriz murió como consecuencia de una "breve enfermedad".
O’Hara, una figura querida tanto por su trabajo en comedia como por su versatilidad en cine y televisión, estaba activa profesionalmente hasta poco antes de su muerte, con proyectos recientes y nominaciones pendientes. ¿Qué enfermedad sufrió realmente la actriz que se mantuvo en el centro de atención durante décadas?
¿De qué murió Catherine O’Hara, la mamá de "Mi pobre angelito"?
De acuerdo con lo que trascendió, Catherine O’Hara sufrió una emergencia médica en su vivienda de Los Ángeles durante la madrugada del viernes. Un audio del despacho de emergencias, al que accedió TMZ, indica que la actriz presentaba dificultades para respirar antes de ser trasladada de urgencia a un centro de salud.
Pese a la rápida intervención y a los intentos del personal médico, horas más tarde la actriz fue declarada fallecida, según confirmó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. En distintas entrevistas a lo largo de su carrera, la actriz había contado que padecía dextrocardia con situs inversus, una condición congénita poco frecuente en la que el corazón y otros órganos se encuentran ubicados de manera invertida dentro del cuerpo.
Carisma en la gran pantalla
Nacida en Toronto en 1954, la actriz dio sus primeros pasos en el reconocido grupo de improvisación Second City Theatre, donde forjó una sociedad artística con Eugene Levy. Junto a él participó en diversas producciones a lo largo de los años, entre ellas la exitosa serie Schitt’s Creek.
Su debut cinematográfico se produjo precisamente junto a Levy en Double Negative (1980). Luego de varios trabajos en televisión, O’Hara alcanzó una mayor popularidad con su papel en Beetlejuice, de Tim Burton, donde encarnó a Delia, la frívola madrastra de Lydia Deetz, personaje interpretado por Winona Ryder.
Dos años más tarde, otro personaje maternal consolidó su carisma en la gran pantalla al ponerse en la piel de la madre de Macaulay Culkin en la comedia Mi pobre angelito, un éxito de taquilla que impulsó la carrera del entonces niño actor.