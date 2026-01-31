El desgarrador mensaje de despedida de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: "Mamá"

En su perfil de Instagram, el intérprete estadounidense de 45 años publicó dos postales junto a O’Hara. La primera es una escena compartida en una película de los años 90, mientras que la segunda, casi idéntica en encuadre pero lejos de los sets de filmación, corresponde al reencuentro que protagonizaron en la ceremonia en la que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.