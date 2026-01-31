La muerte de Catherine O’Hara dejó una huella profunda en Hollywood, pero también abrió un espacio íntimo y conmovedor entre quienes compartieron con ella uno de los vínculos más recordados del cine. En medio de los homenajes, Macaulay Culkin rompió el silencio con un mensaje breve, cargado de emoción, que volvió a unirlos ante los ojos del público.
El actor, que alcanzó la fama mundial junto a O’Hara en "Mi pobre angelito", eligió una despedida lejos de los discursos extensos. El mensaje, tan simple como devastador, despertó la nostalgia de toda una generación y resignificó un lazo que trascendió la pantalla, convirtiéndose en uno de los adioses más sentidos tras la muerte de la actriz.
El desgarrador mensaje de despedida de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: "Mamá"
En su perfil de Instagram, el intérprete estadounidense de 45 años publicó dos postales junto a O’Hara. La primera es una escena compartida en una película de los años 90, mientras que la segunda, casi idéntica en encuadre pero lejos de los sets de filmación, corresponde al reencuentro que protagonizaron en la ceremonia en la que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Entre una imagen y la otra transcurrieron 33 años. Para acompañarlas, Culkin eligió un texto íntimo y conmovedor: “Mamá, yo pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde”.
Se supo de qué murió Catherine O’Hara, a los 71 años
Según la información difundida, la actriz sufrió una descompensación en su casa de Los Ángeles durante la madrugada del viernes. El registro del llamado al servicio de emergencias, obtenido por TMZ, señala que Catherine O’Hara tenía serias dificultades para respirar antes de ser derivada de urgencia al hospital.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo médico, horas después se confirmó su muerte, de acuerdo con el reporte del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.
A lo largo de los años, O’Hara había hablado públicamente sobre una afección poco común que la acompañó desde su nacimiento: la dextrocardia con situs inversus, un trastorno congénito que implica que el corazón y otros órganos estén ubicados en posición invertida dentro del organismo.