Donald Trump ordenó la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela

El mandatario estadounidense remarcó que la medida permitirá que ciudadanos estadounidenses vuelvan a viajar al país sudamericano.

Hace 2 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela, en el marco del proceso de reconfiguración de la relación bilateral tras la captura de Nicolás Maduro.

La decisión fue comunicada directamente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y, según indicó el propio mandatario estadounidense, deberá implementarse de manera inmediata. Así lo confirmó durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, declaró Trump ante funcionarios de su administración.

El jefe de Estado precisó además que ya impartió instrucciones al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a otros funcionarios, entre ellos mandos militares, para que la medida se concrete sin demoras. “A más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela”, sostuvo.

También remarcó que la reapertura del espacio aéreo permitirá que ciudadanos estadounidenses vuelvan a viajar al país sudamericano. “Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí”, afirmó.

En la misma línea, el mandatario señaló que la medida beneficiará tanto a quienes deseen regresar al país como a aquellos que planeen visitarlo. “La gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo”, destacó.

