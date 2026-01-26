Huesen le pidió a Darío Monteros rendir cuentas sobre el Plan Pre Lluvia

El diputado nacional Gerardo Huesen cuestionó con dureza al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, y le exigió explicaciones concretas sobre el destino de los fondos del denominado Plan Pre Lluvia, en medio de una situación crítica que atraviesan distintas localidades de la provincia por las intensas precipitaciones.
“Hablan de presencia, pero lo único que vemos son fotos y videos de TikTok”, disparó Huesen, al referirse a los operativos oficiales que el Gobierno provincial difundió en los últimos días. Según el legislador, lejos de brindar soluciones reales, el Ejecutivo montó una puesta en escena con banderas partidarias y anuncios grandilocuentes.
En ese sentido, cuestionó el lanzamiento de un supuesto plan de arreglos de caminos con más de doscientas máquinas viales. “Parecía que había pasado un huracán. Eso no es lo que le importa a la gente. Eso es hacer política, no gobernar”, afirmó.
Huesen remarcó que los tucumanos siguen sin recibir respuestas claras sobre una pregunta central: dónde está la plata del Plan Pre Lluvia. “Lo único cierto es que todavía no pueden explicarle a los tucumanos qué hicieron con esos fondos”, sostuvo.
Mientras tanto, la provincia continúa sufriendo anegamientos, caminos destruidos y familias afectadas. “Tucumán está desbordado, la gente paga las consecuencias de la desidia de siempre, y el Gobierno sale a hacer campaña arreglando dos caminos para la foto”, concluyó el diputado.