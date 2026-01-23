¿Cuántos segundos de plancha abdominal son ideales según tu edad?

Fortalecer el abdomen es uno de los objetivos más comunes en cualquier rutina de entrenamiento, y la plancha abdominal suele aparecer como uno de los ejercicios más recomendados. Sin embargo, más allá de su popularidad, surge una duda frecuente entre quienes la practican: ¿cuánto tiempo es realmente conveniente sostenerla? Aunque muchas personas intentan superarse minuto a minuto, especialistas advierten que no siempre más tiempo significa mejores resultados y que hay un factor clave que condiciona el rendimiento y la seguridad del ejercicio: la edad.