El presidente de la UIA alertó sobre los sobrecostos estructurales que atraviesa la economía

El dirigente industrial volvió a insistir en la necesidad de avanzar con reformas laboral e impositiva. “Faltan reformas”, afirmó, y advirtió que “el problema de la apertura de la economía es abrirla pero continuar con todas las distorsiones”. En ese sentido, sostuvo que el productor nacional queda fuera de competencia “por los impuestos, por lo que hace el Estado, que debería igualar las condiciones”, consignó el diario "Ámbito".