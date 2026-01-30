La enfermedad que debilita los huesos: la fruta que puede ayudar a prevenir la osteoporosis

Las pasas de ciruela no sólo son conocidas por ayudar con la mejora del tránsito intestinal, sino también porque combate la osteoporosis, una enfermedad por la que los huesos se vuelven frágiles. Además, aumenta la masa muscular, los tejidos encargados de darle funcionalidad y movilidad al cuerpo.
Las investigaciones aseguran que las ciruelas pasas pueden aumentar las concentraciones de IGF-1, la cual es la proteína encargada de regular la hormona del crecimiento. Esto significa que se desarrolla de forma correcta los huesos y el tejido muscular. El estudio demostró que se aumentó un 17 % de esta proteína.
En este sentido, los especialistas recomiendan consumir la cantidad adecuada, con el propósito de evitar flatulencias, hinchazón abdominal y demás malestares.
Los investigadores del Journal of Medicinal Food encontraron que comer 50 gramos de ciruelas pasas (5-6 unidades) comenzó a mostrar ciertas mejoras en aspectos de la salud.
El considerado superalimento también se emplea en aquellas dietas que tratan de combatir los efectos de la osteoporosis, debido a sus propiedades en fibra y antioxidantes. A demás son fuente de vitamina C, para los vasos sanguíneos; de vitamina K, por la calcificación de las arterias; y de pectina, que ayuda a reducir el colesterol.
Los beneficios de las ciruelas pasas
- La acidosis es un estado en el que el pH de la sangre disminuye, algo bastante negativo, pues pueden afectar a órganos del cuerpo.
- Pueden aparecer con más frecuencia tumores, enfermedades inflamatorias, artritis o incluso, cáncer.
- El magnesio y potasio de esta fruta servirá para neutralizar el desarrollo de estos ácidos y gozar de una buena salud.
Controlar la glucemia
-Las fibras solubles como la pectina ayudan a disminuir la absorción de glucosa en la alimentación, lo que promueve la reducción de los niveles de azúcar en la sangre y mejora la respuesta del cuerpo a la insulina, informa el portal.
-Por su parte, el sorbitol que posee permite que el azúcar sea absorbido lentamente, razón por la cual brinda un mejor control a la glucemia.
Combaten el estreñimiento
- Otorgan gran beneficio a la salud intestinal por sus propiedades laxantes y su riqueza en fibra.
-Aconsejan sumarlas a primera hora de la mañana en ayunas, para mejorar y regular el tránsito intestinal y combatir el estreñimiento.