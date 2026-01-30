Secciones
SociedadSalud

La enfermedad que debilita los huesos: la fruta que puede ayudar a prevenir la osteoporosis

Consumir ciruelas pasas tiene un impacto positivo en los huesos.

La enfermedad que debilita los huesos: la fruta que puede ayudar a prevenir la osteoporosis
Hace 2 Hs

Las pasas de ciruela no sólo son conocidas por ayudar con la mejora del tránsito intestinal, sino también porque combate la osteoporosis, una enfermedad por la que los huesos se vuelven frágiles. Además, aumenta la masa muscular, los tejidos encargados de darle funcionalidad y movilidad al cuerpo.

Los alimentos que reducen los calambres y las enfermedades cardiovasculares gracias a un importante nutriente

Los alimentos que reducen los calambres y las enfermedades cardiovasculares gracias a un importante nutriente

Las investigaciones aseguran que las ciruelas pasas pueden aumentar las concentraciones de IGF-1, la cual es la proteína encargada de regular la hormona del crecimiento. Esto significa que se desarrolla de forma correcta los huesos y el tejido muscular. El estudio demostró que se aumentó un 17 % de esta proteína.

En este sentido, los especialistas recomiendan consumir la cantidad adecuada, con el propósito de evitar flatulencias, hinchazón abdominal y demás malestares.

Los investigadores del Journal of Medicinal Food encontraron que comer 50 gramos de ciruelas pasas (5-6 unidades) comenzó a mostrar ciertas mejoras en aspectos de la salud.

Los ocho alimentos que mejoran la salud muscular, ósea y nerviosa

Los ocho alimentos que mejoran la salud muscular, ósea y nerviosa

El considerado superalimento también se emplea en aquellas dietas que tratan de combatir los efectos de la osteoporosis, debido a sus propiedades en fibra y antioxidantes. A demás son fuente de vitamina C, para los vasos sanguíneos; de vitamina K, por la calcificación de las arterias; y de pectina, que ayuda a reducir el colesterol.

Los beneficios de las ciruelas pasas

- La acidosis es un estado en el que el pH de la sangre disminuye, algo bastante negativo, pues pueden afectar a órganos del cuerpo.

- Pueden aparecer con más frecuencia tumores, enfermedades inflamatorias, artritis o incluso, cáncer.

- El magnesio y potasio de esta fruta servirá para neutralizar el desarrollo de estos ácidos y gozar de una buena salud.

La enfermedad que debilita los huesos: la fruta que puede ayudar a prevenir la osteoporosis

Controlar la glucemia

-Las fibras solubles como la pectina ayudan a disminuir la absorción de glucosa en la alimentación, lo que promueve la reducción de los niveles de azúcar en la sangre y mejora la respuesta del cuerpo a la insulina, informa el portal.

-Por su parte, el sorbitol que posee permite que el azúcar sea absorbido lentamente, razón por la cual brinda un mejor control a la glucemia.

Combaten el estreñimiento

- Otorgan gran beneficio a la salud intestinal por sus propiedades laxantes y su riqueza en fibra.

-Aconsejan sumarlas a primera hora de la mañana en ayunas, para mejorar y regular el tránsito intestinal y combatir el estreñimiento.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Freidora de aire: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener una?

Freidora de aire: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener una?

Lo más popular
Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
1

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
2

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
3

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
4

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
5

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos
6

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Más Noticias
Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Comentarios