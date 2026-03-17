Cartas de lectores: “Buenos y malos” en el Peronismo

En respuesta al lector Pérez Clip (su segundo apellido está, deliberadamente mal escrito, porque así lo hizo él con el mío en su carta del 16/03 y supongo que será un juego), debo aclararle que no soy peronista, sino radical yrigoyenista y cristinista. Mi defensa en mi carta que él menciona en la suya es hacia el campo nacional y popular que, como él bien lo sabe, se nutre desde los mismísimos tiempos de Evita y Perón, tanto de peronistas como de radicales, sobre todo los del ala intransigente, que compartían con Perón la necesidad de trabajar sobre una agenda nacional y popular, con una fuerte base Industrialista. Arturo Frondizi fue uno de ellos (Pacto Perón-Frondizi de 1958); antes lo fue John William Cooke, con un conocimiento político; filosófico y sociológico de nuestra clase media, que fue vital para crear conciencia de clases en el campo nacional y popular. Ricardo Alfonsín, en el ballotage de 2023, continuó con esa tradición (opuesta a la del “unionismo” antiperonista) y es la de compartir la visión de soberanía económica y justicia social, cimientos doctrinarios que nacieron con el Dr. Hipólito Yrigoyen y que Evita supo incorporar en el pensamiento de Perón y del Peronismo (Forja es otro buen ejemplo para discutir y sostener en el tiempo, sobre la base del pensamiento de Arturo Jauretche). En definitiva, lector Pérez Clip: así como hay una enorme diferencia entre ser radical y afiliado a la UCR, también la hay entre ser peronista y pertenecer al PJ, ambas, estructuras corporativistas, vetustas, amañadas y obsoletas, propias de una partidocracia del Siglo XX, que no encuentra su rumbo en este Siglo XXI. En las cosas viejas, al igual que en todos los órdenes de la vida; e incluso en las nuevas, hay buenos y malos. La diferencia entre unos y otros radica en la vereda y en el abogado que sepan o puedan elegir.