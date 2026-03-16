Los Oscars desde Tucumán: una noche donde el cine se vivió como un clásico de domingo

“Sin querer queriendo nació hace un año”, cuenta Martín Falci, director de la película La Hermandad, productor y uno de los anfitriones de la noche. “Vivimos hace tiempo en esta esquina y abrimos el lugar como una especie de búnker para estos tiempos revoltosos. Nuestro evento fijo es el cine de los jueves, y después se fueron sumando los Antidomingos con distintas propuestas. Es independiente y lo mantenemos mes a mes gracias al apoyo de nuestros visitantes”, dice en una de las pausas de la ceremonia.