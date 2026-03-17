Planificar antes de que la ciudad nos desborde

En los últimos años, el crecimiento urbano del piedemonte tucumano ha sido vertiginoso. Grandes extensiones de terrenos vacantes comenzaron a transformarse en barrios privados y urbanizaciones de diversa escala. Esa expansión, que también involucra a ciudades vecinas como San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, genera una dinámica metropolitana que muchas veces supera las capacidades de planificación. Allí aparece uno de los problemas centrales: la falta de una mirada metropolitana. Miles de personas viven en una ciudad, trabajan en otra, estudian o realizan sus actividades cotidianas en una tercera. Sin embargo, las decisiones sobre infraestructura, transporte y planificación urbana siguen fragmentadas entre distintas jurisdicciones. El resultado es un sistema vial que funciona a parche. Planificar una ciudad implica mucho más que dibujar calles. Significa prever drenajes, iluminación, transporte público, espacios verdes y servicios básicos. En una zona como el piedemonte tucumano, además, el sistema de desagües pluviales es un aspecto crítico que no puede quedar relegado. Las lluvias intensas y los escurrimientos de agua hacen que cada nueva urbanización deba integrarse cuidadosamente a la infraestructura existente.