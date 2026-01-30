“Siempre están protegiendo a estos dos”: la bronca de Zverev por el tiempo médico de Alcaraz

El español había tomado ventaja con autoridad al quedarse con los dos primeros sets por 6-4 y 7-6 (5). Sin embargo, el partido cambió de tono en el tercer parcial. Alcaraz empezó a mostrar señales claras de malestar: calambres en la pierna derecha, dificultades para desplazarse y un cuadro físico que ya venía condicionado por problemas estomacales. Con el marcador 5-4 a su favor, el murciano solicitó atención médica en pista y desató la reacción inmediata de Zverev.