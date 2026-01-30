Secciones
DeportesTenis

“Siempre están protegiendo a estos dos”: la bronca de Zverev por el tiempo médico de Alcaraz

El duelo entre el español y el alemán en Melbourne reavivó el debate sobre la aplicación del reglamento, luego de que el alemán denunciara un trato preferencial.

“Siempre están protegiendo a estos dos”: la bronca de Zverev por el tiempo médico de Alcaraz
Hace 2 Hs

La primera semifinal del Abierto de Australia 2026, disputada en Melbourne, quedó atravesada por un episodio tan tenso como decisivo. El cruce entre Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y Alexander Zverev, tercero del ranking ATP, combinó tenis de altísimo nivel, un desgaste físico extremo y una fuerte controversia reglamentaria que encendió la pista central. 

El español había tomado ventaja con autoridad al quedarse con los dos primeros sets por 6-4 y 7-6 (5). Sin embargo, el partido cambió de tono en el tercer parcial. Alcaraz empezó a mostrar señales claras de malestar: calambres en la pierna derecha, dificultades para desplazarse y un cuadro físico que ya venía condicionado por problemas estomacales. Con el marcador 5-4 a su favor, el murciano solicitó atención médica en pista y desató la reacción inmediata de Zverev.

El alemán explotó contra el juez de silla y los oficiales del torneo. A los gritos, cuestionó la aplicación del reglamento y denunció un supuesto trato preferencial hacia las principales figuras del circuito. “Está pidiendo tiempo médico por calambres y eso no está permitido”, reclamó, visiblemente alterado. Incluso amplió su queja al mencionar a Jannik Sinner, número dos del mundo, al afirmar que “siempre están protegiendo a estos dos”.

La interrupción se extendió durante tres minutos y mantuvo al público en vilo. Tras la reanudación, el partido entró en una dinámica de resistencia pura. Zverev aprovechó las limitaciones físicas de su rival para emparejar el duelo, se llevó el tercer y cuarto set en el tie-break y llevó la definición a un quinto parcial dramático.

Allí, pese al dolor, los calambres y un notable desgaste que incluso lo llevó a vomitar en plena cancha, Alcaraz sacó a relucir carácter y jerarquía. Cerró el partido por 7-5 y selló una victoria maratónica por 3-2 que lo depositó en su primera final en Melbourne, en una de las actuaciones más exigentes de su carrera.

“Fue durísimo, el calor pegaba y los dos estábamos muy tensos. Traté de aguantar y pelear cada punto”, explicó el español tras el encuentro, que ahora irá en busca del único Grand Slam que aún no figura en su palmarés. 

Temas AustraliaAbierto de AustraliaAlexander ZverevCarlos Alcaraz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alcaraz sobrevivió a un drama de más de cinco horas ante Zverev y jugará su primera final en Australia

Alcaraz sobrevivió a un drama de más de cinco horas ante Zverev y jugará su primera final en Australia

Controversia en el Abierto de Australia: por qué les quitaron una pulsera a Alcaraz, Sinner y Sabalenka

Controversia en el Abierto de Australia: por qué les quitaron una pulsera a Alcaraz, Sinner y Sabalenka

Lo más popular
Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
1

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
2

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
3

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
4

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
5

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos
6

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Más Noticias
Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Por la cantidad de ahogados y la veda, impiden la pesca en los ríos tucumanos

Alcaraz sobrevivió a un drama de más de cinco horas ante Zverev y jugará su primera final en Australia

Alcaraz sobrevivió a un drama de más de cinco horas ante Zverev y jugará su primera final en Australia

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la Mejor Bodega del Nuevo Mundo

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo"

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Comentarios