El enojo de Alexander Zverev con el público argentino: “No saben comportarse”

Pero su malestar no quedó solo en la cancha. En conferencia de prensa, dejó en claro su descontento: “Me encantó Argentina. El único problema es que el público no sabe cómo comportarse durante un partido de tenis y eso es un poco triste. La organización es brillante, el torneo es excelente y la gente que trabaja acá es increíble, pero el público te lo hace muy difícil si no sos argentino”.