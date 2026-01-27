Controversia en el Abierto de Australia: por qué les quitaron una pulsera a Alcaraz, Sinner y Sabalenka

El objeto en cuestión es la pulsera Whoop, un sensor sin pantalla que registra datos biométricos de forma continua, como la frecuencia cardíaca, la variabilidad del pulso, el descanso y los niveles de recuperación. La información se almacena en una aplicación móvil y está orientada a optimizar el rendimiento, controlar la carga de trabajo y prevenir lesiones. A diferencia de los relojes deportivos tradicionales, está diseñada para usarse las 24 horas y funciona bajo un sistema de suscripción anual.