Alerta por la tormenta solar X1.9: cuándo impactará en Argentina y qué precauciones tomar

Una potente tormenta solar de clase X1.9, una de las erupciones más intensas dentro de la escala de actividad solar, generó una tormenta geomagnética severa tras impactar la magnetosfera terrestre, advirtieron la NASA y la NOAA, los principales organismos que monitorean el clima espacial. El fenómeno, registrado el 18 de enero, activó alertas globales y se espera que sus efectos lleguen también a la Argentina en los próximos días, con especial incidencia en el sur del país y áreas próximas a la Antártida.