Alerta por la tormenta solar X1.9: cuándo impactará en Argentina y qué precauciones tomar

Una intensa tormenta solar de clase X1.9 activó alertas y puso bajo observación a la Argentina: el fenómeno se aproxima y especialistas siguen de cerca su evolución mientras crece la expectativa sobre su impacto y las medidas preventivas a tener en cuenta.

Hace 1 Hs

Una potente tormenta solar de clase X1.9, una de las erupciones más intensas dentro de la escala de actividad solar, generó una tormenta geomagnética severa tras impactar la magnetosfera terrestre, advirtieron la NASA y la NOAA, los principales organismos que monitorean el clima espacial. El fenómeno, registrado el 18 de enero, activó alertas globales y se espera que sus efectos lleguen también a la Argentina en los próximos días, con especial incidencia en el sur del país y áreas próximas a la Antártida. 

Especialistas en clima espacial siguen de cerca la evolución del fenómeno y mantienen la vigilancia ante posibles alteraciones asociadas a este tipo de eventos solares. Mientras se monitorea el comportamiento del campo magnético terrestre, distintos sectores tecnológicos permanecen atentos a cómo se desarrollará la actividad en las próximas horas y días, en un contexto marcado por la intensificación del ciclo solar y la expectativa sobre su impacto en distintas regiones del planeta, incluida la Argentina.

¿Qué es una tormenta solar?

Una tormenta solar es una liberación súbita de energía, partículas, campos magnéticos y material que el Sol expulsa hacia el sistema solar. Cuando este fenómeno se dirige a la Tierra, puede generar una alteración significativa del campo magnético del planeta, conocida como tormenta geomagnética.

Este tipo de perturbación puede provocar efectos como interrupciones en las comunicaciones por radio, cortes de electricidad y la aparición de auroras. No obstante, no representa un daño directo para las personas, ya que el campo magnético terrestre y la atmósfera actúan como un escudo natural frente a las tormentas más intensas.

El origen de estos eventos se vincula con la compleja estructura de los campos magnéticos solares, que se entrelazan y retuercen a medida que el Sol gira. Este comportamiento, comparable a una cabellera desordenada tras una noche de sueño irregular, se debe a que el ecuador solar rota más rápido que sus polos.

Alerta en Argentina: posibles efectos de la tormenta solar

Los reportes señalan que en Argentina las zonas más expuestas al impacto del fenómeno son el sur del país y las regiones cercanas a la Antártida, donde las alteraciones del campo magnético suelen manifestarse con mayor intensidad. En esas áreas podrían producirse inconvenientes en los servicios de comunicación y navegación, especialmente en aquellos que dependen de señales satelitales, como el GPS.

De acuerdo con información publicada por Noticias Argentinas, se espera que la tormenta geomagnética tenga impacto en el país en el corto plazo, con un pico previsto para el fin de semana del 31 de enero.

Este escenario resulta especialmente relevante para el sector marítimo y aéreo. Embarcaciones privadas, industriales y comerciales deberán extremar las precauciones ante eventuales interrupciones temporales de las comunicaciones y mantener activos los protocolos y sistemas de navegación convencionales como respaldo.

