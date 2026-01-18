Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

La artrosis es una de las enfermedades articulares más frecuentes, especialmente con el paso de los años, y se caracteriza por el desgaste del cartílago, rigidez, inflamación y dolor crónico. Millones de personas conviven con esta condición, que puede limitar la movilidad, afectar el descanso y disminuir la calidad de vida. Si bien existen tratamientos médicos y kinesiológicos para aliviar los síntomas, cada vez más investigaciones exploran el rol de la alimentación y los compuestos naturales como aliados en el cuidado de las articulaciones.