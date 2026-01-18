Secciones
Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Una especia común podría aliviar el dolor de la artrosis y mejorar la movilidad articular; conocé cuál es, cómo actúa en el cuerpo y la mejor forma de consumirla.

Por Mercedes Mosca Hace 48 Min

La artrosis es una de las enfermedades articulares más frecuentes, especialmente con el paso de los años, y se caracteriza por el desgaste del cartílago, rigidez, inflamación y dolor crónico. Millones de personas conviven con esta condición, que puede limitar la movilidad, afectar el descanso y disminuir la calidad de vida. Si bien existen tratamientos médicos y kinesiológicos para aliviar los síntomas, cada vez más investigaciones exploran el rol de la alimentación y los compuestos naturales como aliados en el cuidado de las articulaciones.

En ese marco, distintos estudios científicos comenzaron a poner el foco en una especia de uso cotidiano que podría ayudar a reducir el dolor y mejorar la movilidad en personas con artrosis. Sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes la convierten en un complemento interesante dentro de un abordaje integral que combine hábitos saludables, actividad física y seguimiento médico.

El orégano y sus beneficios anti-inflamatorios

El orégano es una hierba aromática ampliamente utilizada en la cocina mediterránea. No solo añade sabor a las comidas, sino que también posee propiedades medicinales. Entre sus componentes activos se encuentra el carvacrol, una sustancia en el aceite de orégano que le da su distintivo olor cálido y aromático y su sabor característico. Investigaciones publicadas en el 'Journal of Applied Microbiology' desmostaron que el carvacrol es eficaz contra el norovirus al romper la dura capa externa del virus.

Propiedades del orégano para la salud articular

Un estudio conjunto de la Universidad de Bonn (Alemania) y la Escuela Politécnica Federal de Zurich (Suiza) revelaron otro componente del orégano, la betacariofilina (E-BCP). Este principio activo tiene efectos positivos en la disminución de los dolores e inflamaciones articulares, lo que lo convierte en un tratamiento preventivo recomendado para la artrosis.

La betacariofilina actúa sobre los receptores cannabinoides en el cuerpo, ayudando a reducir la inflamación y el dolor. Esta propiedad antiinflamatoria no solo es beneficiosa para quienes padecen artrosis, sino también para otros tipos de dolor inflamatorio.

Cómo incorporar el orégano en tu dieta

Incorporar orégano a tu dieta es sencillo y versátil. Puedes añadirlo a una variedad de platos, como salsas, guisos, ensaladas y carnes. Aquí te dejamos algunas ideas:

Salsas y guisos: añade orégano fresco o seco a tus salsas de tomate, sopas y guisos para realzar el sabor y obtener sus beneficios antiinflamatorios.

Ensaladas: espolvorea orégano seco sobre ensaladas de verduras frescas o ensaladas de pasta para un toque aromático y saludable.

Carnes y pescados: marinar carnes y pescados con aceite de oliva, ajo y orégano antes de cocinarlos no solo mejora el sabor, sino que también aporta sus propiedades medicinales.

El Aceite de Orégano como Remedio Natural

El aceite de orégano demostró tener propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Es particularmente eficaz para aliviar dolores de muelas y puede ser utilizado como un tratamiento tópico. Aplica unas pocas gotas de aceite de orégano directamente sobre el diente afectado para aliviar el dolor. 

