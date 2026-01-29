Sufrimiento, locura y festejo: Estudiantes se quedó con una victoria de oro ante Rivadavia

Pero el final le tenía reservada una alegría al anfitrión. En la última ofensiva, cuando la pelota quemaba, Bollo capturó un rebote ofensivo vital ("puso la basura en su lugar", como se dice en la jerga) y anotó el doble de la victoria con apenas un segundo en el reloj. La figura del partido, que cerró su planilla con 20 puntos, cinco rebotes y dos asistencias, le dio la ventaja a su equipo, pero faltaba una acción más: en el tiro del final de Rivadavia, apareció Elías Cave para meter una tapa monumental y asegurar el triunfo. El alero también fue determinante en los números, aportando 13 tantos, cuatro rebotes y una asistencia.