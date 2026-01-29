Secciones
Sufrimiento, locura y festejo: Estudiantes se quedó con una victoria de oro ante Rivadavia

La "Cebra" ganaba por 13, se lo dieron vuelta a falta de un minuto, pero lo ganó 82-81 en la última bola. Javier Bollo (20 puntos) y Elías Cave fueron los héroes de una noche inolvidable que deja al equipo con un récord de 10-8.

ORGANIZADOR. Santiago Capelli, base de 20 años, conduce el ataque de Estudiantes. ORGANIZADOR. Santiago Capelli, base de 20 años, conduce el ataque de Estudiantes. Gentileza: Lucía Peralta
Hay triunfos que valen más que dos puntos, por la forma y por lo que significan para la confianza del grupo. Estudiantes vivió una noche de máxima tensión en el "Coco Ascárate", pero terminó festejando una victoria agónica por 82 a 81 sobre Rivadavia de Mendoza, un resultado que le permite alcanzar un récord de 10 victorias y 8 caídas, consolidando su mejor temporada histórica en la liga al ubicarse en la sexta posición.

El partido tuvo matices cambiantes desde el inicio. La visita arrancó mejor plantada, lastimando con el juego del estadounidense Zondrick Garret. La desventaja inicial obligó al técnico tucumano, Fabrizio Esposito, a pedir un minuto para despertar a sus dirigidos. La reacción fue inmediata: con una defensa asfixiante en la salida rival y la puntería perimetral de Federico Pedano, autor de dos triples, y Juan Cruz Rodríguez, la "Cebra" revirtió la imagen para cerrar el primer capítulo arriba en el marcador.

El mejor momento del local se vio en el segundo segmento. Estudiantes dominó a su rival con un gran juego colectivo, incomodándolo en cada ofensiva y haciéndose fuerte en la pintura ajena. Allí fue clave la labor de los internos: Joe Hampton y, sobre todo, Javier Bollo, impusieron su físico bajo el tablero. Gracias a ese dominio, los tucumanos se fueron al descanso largo con una ventaja de 13 puntos (51-38), que parecía encaminar una noche tranquila.

Sin embargo, Rivadavia no bajó los brazos. Tras un tercer parcial parejo donde la visita comenzó a achicar la brecha, el último cuarto fue puro dramatismo. Los mendocinos aprovecharon las pérdidas de Estudiantes y, poco a poco, fueron limando la diferencia hasta poner el partido en un terreno de incertidumbre. A falta de un minuto, dos libres de Mateo Pérez silenciaron el estadio al poner al frente a la visita por la mínima.

Pero el final le tenía reservada una alegría al anfitrión. En la última ofensiva, cuando la pelota quemaba, Bollo capturó un rebote ofensivo vital ("puso la basura en su lugar", como se dice en la jerga) y anotó el doble de la victoria con apenas un segundo en el reloj. La figura del partido, que cerró su planilla con 20 puntos, cinco rebotes y dos asistencias, le dio la ventaja a su equipo, pero faltaba una acción más: en el tiro del final de Rivadavia, apareció Elías Cave para meter una tapa monumental y asegurar el triunfo. El alero también fue determinante en los números, aportando 13 tantos, cuatro rebotes y una asistencia.

Con el ánimo por las nubes tras este 10-8 en la tabla, Estudiantes preparará ahora los bolsos para salir a la ruta. La próxima semana afrontará una gira exigente: el viernes 6 de enero visitará a Santa Paula y el domingo 8 se medirá ante Colón, buscando estirar su gran presente lejos de casa.

