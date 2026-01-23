Secciones
DeportesBásquet

Final para el Infarto en la victoria de Estudiantes

La última acción fue para Comunicaciones, pero Elías Cave puso la tapa decisiva para sellar el 83-82 a favor de Estudiantes. El interno fue la gran figura del partido con 11 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias.

VICTORIA. La Cebra obtuvo su tercer título consecutivo, y selló un muy buen inicio de año | GENTILEZA: Lucía Peralta. VICTORIA. La "Cebra" obtuvo su tercer título consecutivo, y selló un muy buen inicio de año | GENTILEZA: Lucía Peralta.
Hace 1 Hs

El arranque del partido fue parejo, con ambos equipos buscando profundidad en ataque. En el juego interior de la visita se destacaron Phillip Locket y Facundo Wolinsky, mientras que en Estudiantes Juan Javier Bollo y Joseph Hampton hicieron valer su presencia en la pintura rival. El parcial inicial quedó en manos del anfitrión por una mínima diferencia.

GIRA POR EL NOA. Los dirigidos por Esposito jugaron en Santiago, Jujuy, Salta y Tucumán en un lapso de 14 días | GENTILEZA: Lucía Peralta. GIRA POR EL NOA. Los dirigidos por Esposito jugaron en Santiago, Jujuy, Salta y Tucumán en un lapso de 14 días | GENTILEZA: Lucía Peralta.

En el segundo cuarto se vio el mejor pasaje colectivo de Comunicaciones. El equipo presionó en la primera línea, robó balones y forzó pérdidas en Estudiantes. Además, tuvo un gran aporte desde el banco con el tucumano Tomás Allende, Agustín Bruner, Damián Pineda, Lucas Peralta y Raymon Bastardo, quienes entre todos aportaron 31 de los 51 puntos del equipo en la primera mitad. La “Cebra” no logró hacer pie y se fue al descanso largo abajo por 51 a 38.

Tras el entretiempo, el conjunto dirigido por Fabrizio Esposito ajustó la defensa y mejoró notablemente en ataque. De a poco comenzó a incomodar a Comunicaciones y a recortar la diferencia en el marcador. Fue clave el gran cuarto de Santiago Capelli en la conducción, que ordenó el juego y le dio claridad al equipo. Estudiantes ganó el período 27 a 18 y volvió a meterse en partido.

El último cuarto fue palo a palo. Con un buen ingreso de Patricio Aranda y el aporte desde el perímetro de Juan Cruz Rodríguez. Estudiantes logró pasar al frente por la mínima gracias a un triple de Federico Pedano en el ocaso del partido.

En la última acción de la visita, Allende encontró el camino hacia el aro, pero en las alturas apareció Elías Cave para bloquear el intento y sellar el triunfo. La “Cebra” se quedó con una victoria ajustada por 83 a 82.

Parciales: 20-19; 18-32; 27-18; 18-13.

LA FIGURA. Elías Cave, autor del tanto de la victoria, siendo presionado por Facundo Wolinsky | GENTILEZA: Lucía Peralta. LA FIGURA. Elías Cave, autor del tanto de la victoria, siendo presionado por Facundo Wolinsky | GENTILEZA: Lucía Peralta.

Posterior al encuentro, el entrenador Esposito valoró el triunfo y remarcó su importancia en el contexto del torneo. “Fue bastante positivo. Enero y febrero son meses clave porque ya se empiezan a definir posiciones”, expresó el DT, destacando la relevancia del resultado en esta etapa inicial de la competencia.

Con este resultado, Estudiantes alcanza un récord de 9 victorias y 8 derrotas. Volverá a jugar el próximo miércoles 28, a las 21.30, cuando reciba en condición de local a Rivadavia de Mendoza.

Temas San Miguel de TucumánLiga Nacional de BásquetClub Atlético EstudiantesPatricio Alberto ArandaTomás AllendeJuan Cruz RodríguezJoe HamptonFederico Pedano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez
1

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades
2

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos
3

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X
4

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla
5

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

La música no da para vivir, pero el sueño sigue: la historia del albañil que emociona con su canto en Tafí del Valle
6

"La música no da para vivir, pero el sueño sigue": la historia del albañil que emociona con su canto en Tafí del Valle

Más Noticias
Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Laureano Rodríguez, el refuerzo silencioso que busca orden y carácter en el nuevo San Martín

Laureano Rodríguez, el refuerzo silencioso que busca orden y carácter en el nuevo San Martín

Franco Flores, el campeón que no vive de la pelota pero deja la vida por el Rojo

Franco Flores, el campeón que no vive de la pelota pero deja la vida por el "Rojo"

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Comentarios