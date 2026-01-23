Final para el Infarto en la victoria de Estudiantes

El arranque del partido fue parejo, con ambos equipos buscando profundidad en ataque. En el juego interior de la visita se destacaron Phillip Locket y Facundo Wolinsky, mientras que en Estudiantes Juan Javier Bollo y Joseph Hampton hicieron valer su presencia en la pintura rival. El parcial inicial quedó en manos del anfitrión por una mínima diferencia.
En el segundo cuarto se vio el mejor pasaje colectivo de Comunicaciones. El equipo presionó en la primera línea, robó balones y forzó pérdidas en Estudiantes. Además, tuvo un gran aporte desde el banco con el tucumano Tomás Allende, Agustín Bruner, Damián Pineda, Lucas Peralta y Raymon Bastardo, quienes entre todos aportaron 31 de los 51 puntos del equipo en la primera mitad. La “Cebra” no logró hacer pie y se fue al descanso largo abajo por 51 a 38.
Tras el entretiempo, el conjunto dirigido por Fabrizio Esposito ajustó la defensa y mejoró notablemente en ataque. De a poco comenzó a incomodar a Comunicaciones y a recortar la diferencia en el marcador. Fue clave el gran cuarto de Santiago Capelli en la conducción, que ordenó el juego y le dio claridad al equipo. Estudiantes ganó el período 27 a 18 y volvió a meterse en partido.
El último cuarto fue palo a palo. Con un buen ingreso de Patricio Aranda y el aporte desde el perímetro de Juan Cruz Rodríguez. Estudiantes logró pasar al frente por la mínima gracias a un triple de Federico Pedano en el ocaso del partido.
En la última acción de la visita, Allende encontró el camino hacia el aro, pero en las alturas apareció Elías Cave para bloquear el intento y sellar el triunfo. La “Cebra” se quedó con una victoria ajustada por 83 a 82.
Parciales: 20-19; 18-32; 27-18; 18-13.
Posterior al encuentro, el entrenador Esposito valoró el triunfo y remarcó su importancia en el contexto del torneo. “Fue bastante positivo. Enero y febrero son meses clave porque ya se empiezan a definir posiciones”, expresó el DT, destacando la relevancia del resultado en esta etapa inicial de la competencia.
Con este resultado, Estudiantes alcanza un récord de 9 victorias y 8 derrotas. Volverá a jugar el próximo miércoles 28, a las 21.30, cuando reciba en condición de local a Rivadavia de Mendoza.