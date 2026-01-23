Final para el Infarto en la victoria de Estudiantes

En el segundo cuarto se vio el mejor pasaje colectivo de Comunicaciones. El equipo presionó en la primera línea, robó balones y forzó pérdidas en Estudiantes. Además, tuvo un gran aporte desde el banco con el tucumano Tomás Allende, Agustín Bruner, Damián Pineda, Lucas Peralta y Raymon Bastardo, quienes entre todos aportaron 31 de los 51 puntos del equipo en la primera mitad. La “Cebra” no logró hacer pie y se fue al descanso largo abajo por 51 a 38.