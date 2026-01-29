Secciones
SociedadActualidad

¿Que decía el último mensaje que Narela Barreto le mandó a su mamá antes de su muerte?

La joven era oriunda de Banfield y vivía en Estados Unidos desde 2024. Desapareció el lunes pasado y este jueves la encontraron muerta en Los Ángeles.

Narela Barreto estaba desaparecida desde el 23 de enero y en las últimas horas la encontraron muerta Narela Barreto estaba desaparecida desde el 23 de enero y en las últimas horas la encontraron muerta TN
Hace 20 Min

Tras varios días de una intensa búsqueda, encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina que había desaparecido en Los Ángeles, donde vivía y trabajaba desde hace unos años. La última persona que la vio con vida fue un vecino que observó el momento exacto en que la joven de 28 años subía a un auto de aplicación. 

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Su prima contó que Narela era traductora y que cuando vivía en Argentina tenía un kiosko familiar. Sin embargo, desde 2024 se había radicado en Estados Unidos en busca de progreso laboral. Primero vivió en Miami y luego en Los Ángeles, donde trabajaba como camarera. También mantenía contacto frecuente con su familia. Es por eso que cuando dejó de responder los mensajes, sus padres notaron que algo malo sucedía.

¿Que decía el último mensaje que Narela Barreto le mandó a su mamá antes de su muerte?

Barreto estaba desaparecida desde este lunes, cuando la vieron subirse a un auto. Previamente, le envió un último mensaje a su madre, quien vive en la Argentina. “Le dijo que se iba a trabajar”, había comentado Milagros, prima de Narela, este miércoles por la noche en diálogo con Telenoche.  En ese sentido, también agregó: “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido.Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, explicó.

Por otro lado, su hermano contó que la joven mantenía todos los papeles en regla y su situación como inmigrante en el país norteamericano era legal. "Estamos esperando que llegue su padre para poder acceder a los videos de los edificios e intentar identificar el auto y el recorrido que hizo”, agregó su prima.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Encontraron muerta de Narela Barreto, la argentina que había desaparecido en Los Ángeles

Encontraron muerta de Narela Barreto, la argentina que había desaparecido en Los Ángeles

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Lo más popular
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez
1

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz
2

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató
3

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal
4

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua
5

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

“El triángulo de las Bermudas”: Atahona quedó encerrada por el agua

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios