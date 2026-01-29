¿Que decía el último mensaje que Narela Barreto le mandó a su mamá antes de su muerte?

Su prima contó que Narela era traductora y que cuando vivía en Argentina tenía un kiosko familiar. Sin embargo, desde 2024 se había radicado en Estados Unidos en busca de progreso laboral. Primero vivió en Miami y luego en Los Ángeles, donde trabajaba como camarera. También mantenía contacto frecuente con su familia. Es por eso que cuando dejó de responder los mensajes, sus padres notaron que algo malo sucedía.