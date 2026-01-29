Tras varios días de una intensa búsqueda, encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina que había desaparecido en Los Ángeles, donde vivía y trabajaba desde hace unos años. La última persona que la vio con vida fue un vecino que observó el momento exacto en que la joven de 28 años subía a un auto de aplicación.
Su prima contó que Narela era traductora y que cuando vivía en Argentina tenía un kiosko familiar. Sin embargo, desde 2024 se había radicado en Estados Unidos en busca de progreso laboral. Primero vivió en Miami y luego en Los Ángeles, donde trabajaba como camarera. También mantenía contacto frecuente con su familia. Es por eso que cuando dejó de responder los mensajes, sus padres notaron que algo malo sucedía.
¿Que decía el último mensaje que Narela Barreto le mandó a su mamá antes de su muerte?
Barreto estaba desaparecida desde este lunes, cuando la vieron subirse a un auto. Previamente, le envió un último mensaje a su madre, quien vive en la Argentina. “Le dijo que se iba a trabajar”, había comentado Milagros, prima de Narela, este miércoles por la noche en diálogo con Telenoche. En ese sentido, también agregó: “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido.Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, explicó.
Por otro lado, su hermano contó que la joven mantenía todos los papeles en regla y su situación como inmigrante en el país norteamericano era legal. "Estamos esperando que llegue su padre para poder acceder a los videos de los edificios e intentar identificar el auto y el recorrido que hizo”, agregó su prima.