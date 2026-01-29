Encontraron muerta de Narela Barreto, la argentina que había desaparecido en Los Ángeles

Narela Barreto, la argentina de 28 años que era intensamente buscada desde el 23 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada sin vida. La información fue confirmada por su padre a los familiares. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias ni las causas de la muerte de la joven, quien había residido previamente en Miami y luego se mudó a Los Ángeles, donde, según relató su familia, se desempeñaba como camarera.