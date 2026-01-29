Secciones
Encontraron muerta de Narela Barreto, la argentina que había desaparecido en Los Ángeles

La joven de 28 años estaba desaparecida desde el 23 de enero pasado. Todavía se deconoce en qué circunstancias y cómo la hallaron.

Narela Barreto estaba desaparecida desde el 23 de enero y en las últimas horas la encontraron muerta Narela Barreto estaba desaparecida desde el 23 de enero y en las últimas horas la encontraron muerta TN
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Narela Barreto, la argentina de 28 años que era intensamente buscada desde el 23 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada sin vida. La información fue confirmada por su padre a los familiares. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias ni las causas de la muerte de la joven, quien había residido previamente en Miami y luego se mudó a Los Ángeles, donde, según relató su familia, se desempeñaba como camarera.

Antes del trágico hallazgo, su familia había realizado un pedido desesperado para dar con su paradero, mientras que la policía desplegó un operativo de búsqueda. La joven había viajado a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y mantenía contacto frecuente con su familia en la Argentina. Su desaparición fue reportada cuando dejó de responder mensajes y llamadas, lo que encendió las alarmas entre sus allegados.

¿Qué fue lo último que se supo de Narela Barreto antes de su desaparición?

Narela había viajado en reiteradas oportunidades a Estados Unidos. “Iba y venía. El último viaje fue en junio de 2024 y ya no volvió más”, contó Milagros, su prima. La joven era traductora y había decidido radicarse en Estados Unidos en búsqueda de su progeso laboral. 

Según el relato de Milagros, Narela estaba desaparecida desde el viernes y el lunes fue la última vez que respondió mensajes. “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, explicó.

“El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”, contó Milagros, su prima, en diálogo con Telenoche. Desde ese momento, no volvió a haber contacto ni se conocían datos certeros sobre su paradero.

Tras perder contacto, la familia activó todos los canales posibles. “Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o detenido. No está en Migraciones ni fue deportada”, aseguró Milagros.

El último mensaje que Narela envió fue a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella”, precisó la joven, quien también aclaró que no hay información sobre una pareja que pueda aportar datos relevantes.

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

