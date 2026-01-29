Alerta por una nueva adicción entre jóvenes: advierten sobre las bolsas de nicotina

El consumo de bolsas de nicotina, una nueva modalidad de tabaco sin humo, crece con fuerza entre jóvenes y adolescentes en la Argentina. El reconocido toxicólogo Carlos Damin advirtió sobre los riesgos de estos productos, cuestionó su promoción como alternativa “menos dañina” y alertó sobre una estrategia de la industria tabacalera para generar nuevos adictos.