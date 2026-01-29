La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años
A partir de los 50, la pérdida de masa muscular se vuelve más evidente, pero puede atenuarse con hábitos adecuados. Una fruta en particular se destaca por su aporte de nutrientes que ayudan a cuidar los músculos y favorecer un envejecimiento saludable.
Con el paso del tiempo, el cuerpo atraviesa cambios que impactan directamente en la fuerza y la movilidad. Uno de los más frecuentes es la sarcopenia, un proceso natural que implica la pérdida progresiva de masa muscular y que puede comenzar incluso antes de los 40 años. A partir de los 50, esta disminución se vuelve más notoria y puede afectar la calidad de vida si no se adoptan ciertos cuidados.
Especialistas señalan que la pérdida de músculo puede oscilar entre un 3% y un 8% por década, aun en personas activas. Por eso, la prevención no depende solo del movimiento cotidiano, sino de una combinación de actividad física específica y una alimentación adecuada.
En ese contexto, la proteína sigue siendo un nutriente clave para preservar el tejido muscular. Sin embargo, no actúa sola. A la par del entrenamiento de fuerza —como ejercicios con pesas, bandas elásticas o el propio peso corporal—, algunos alimentos cumplen un rol complementario que suele pasar desapercibido.
Entre ellos aparece una fruta que gana relevancia a partir de los 50: la ciruela pasa. Lejos de ser solo un recurso digestivo, este alimento concentra minerales como magnesio y boro, además de vitamina K, todos vinculados al mantenimiento de huesos y músculos. A esto se suman sus polifenoles, compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación, dos factores que influyen en el envejecimiento celular y en la recuperación tras la actividad física.
Incorporar ciruelas pasas a la dieta no requiere grandes cambios. Pueden sumarse a licuados como endulzante natural, cocinarse para obtener una pasta sin azúcar agregada ideal para untar o utilizarse en salsas que acompañan carnes.