La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

Con el paso del tiempo, el cuerpo atraviesa cambios que impactan directamente en la fuerza y la movilidad. Uno de los más frecuentes es la sarcopenia, un proceso natural que implica la pérdida progresiva de masa muscular y que puede comenzar incluso antes de los 40 años. A partir de los 50, esta disminución se vuelve más notoria y puede afectar la calidad de vida si no se adoptan ciertos cuidados.