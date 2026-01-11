Qué ocurre en el cuerpo humano antes de morir: la explicación de los expertos

La muerte es uno de los procesos más universales y, al mismo tiempo, más desconocidos. Aunque forma parte del ciclo natural de la vida, lo que ocurre en el cuerpo humano en los momentos finales suele estar rodeado de silencios, temores y preguntas difíciles de formular. En los últimos años, distintos especialistas comenzaron a abordar este tema desde una perspectiva médica y científica, con el objetivo de aportar información y comprensión.
Lejos de visiones dramáticas o sensacionalistas, los expertos coinciden en que el organismo atraviesa una serie de cambios progresivos que responden a procesos biológicos específicos. Conocerlos no solo permite comprender mejor el final de la vida, sino también acompañar con mayor conciencia y humanidad a quienes transitan ese momento.
“Cuándo alguien está realmente enfermo y casi a punto de morir activamente, es decir, morir en unos pocos días, y luego, de repente, parece como si mejoraran. Esto puede manifestarse de diferentes maneras, pero muchas veces de repente comen, de repente hablan, tal vez incluso caminan, se comportan como antes. Tienen un poco más de personalidad, se ríen, hablan en broma, pero luego, por lo general, mueren unos días después de esto, a veces incluso esa misma noche”, explicó la enfermera de cuidados paleativos, Julia McFadden.
Qué síntomas aparecen en el cuerpo de una persona cuando está por morir, según expertos
De acuerdo con el sitio Web MD, los síntomas que anticipan la proximidad de la muerte suelen manifestarse entre uno y tres meses antes del fallecimiento. En ese período, el cuerpo comienza a atravesar una serie de cambios progresivos que pueden variar de una persona a otra.
La doctora Carol DerSarkissian detalló que algunas señales resultan fácilmente perceptibles, como el aumento de la necesidad de descanso, mientras que otras son más sutiles. Entre estas últimas mencionó la modificación del color en rodillas, pies y manos, que pueden adquirir tonalidades púrpuras o azul oscuro. Además, señaló que es frecuente que la persona se retraiga socialmente y pierda interés por actividades que antes disfrutaba.
Otro síntoma habitual es la disminución en el consumo de alimentos y líquidos, aunque este comportamiento puede variar según la edad. Mientras que en los adultos mayores suele observarse una reducción en la comunicación, en los niños puede ocurrir lo contrario y mostrarse más comunicativos.
Según Web MD, una o dos semanas antes de la muerte las personas tienden a sentirse muy cansadas, prefieren permanecer en la cama y presentan alteraciones en los ciclos de sueño, junto con una menor sensación de hambre y sed. A esto pueden sumarse dolores corporales, cambios en la presión arterial, la respiración y el ritmo cardíaco, así como episodios de confusión, aturdimiento o alucinaciones. El portal también advierte que el cambio de color en los pies es una señal relevante del avance de la enfermedad.