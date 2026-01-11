Qué ocurre en el cuerpo humano antes de morir: la explicación de los expertos

Según Web MD, una o dos semanas antes de la muerte las personas tienden a sentirse muy cansadas, prefieren permanecer en la cama y presentan alteraciones en los ciclos de sueño, junto con una menor sensación de hambre y sed. A esto pueden sumarse dolores corporales, cambios en la presión arterial, la respiración y el ritmo cardíaco, así como episodios de confusión, aturdimiento o alucinaciones. El portal también advierte que el cambio de color en los pies es una señal relevante del avance de la enfermedad.