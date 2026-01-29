Secciones
Llegó la cuarta temporada de Bridgerton: el resumen que necesitas para continuar la historia

Esta entrega continúa la narrativa ambientada en la década de 1810, manteniendo el estilo visual y dramático que caracteriza a la serie.

Hace 30 Min

La exitosa producción de Netflix, que entrelaza romance e intriga en una versión fantástica de la Inglaterra de la Regencia, estrena su cuarta temporada este jueves. Esta entrega continúa la narrativa ambientada en la década de 1810, manteniendo el estilo visual y dramático que caracteriza a la serie.

La plataforma presenta esta nueva etapa en dos bloques diferenciados para el público. Los primeros cuatro episodios están disponibles a partir de este jueves, mientras que el desenlace de la temporada llega el 26 de febrero con el debut de los cuatro capítulos restantes.

Resumen de lo que pasó en Bridgerton hasta ahora

Temporada 1: Daphne Bridgerton debuta en la escena matrimonial de Londres y pacta un noviazgo falso con Simon Basset, el duque de Hastings. El engaño deriva en un sentimiento real que obliga a la pareja a enfrentar secretos y presiones sociales. Este ciclo también marca la aparición de Lady Whistledown, la misteriosa cronista de chismes.

-Estreno: Diciembre de 2020.

Temporada 2: El protagonismo recae en Anthony Bridgerton y su búsqueda de una esposa que cumpla con las normas sociales. Aunque corteja a Edwina Sharma, surge una atracción inevitable hacia su hermana mayor, Kate. El romance avanza entre conflictos de deber, orgullo y mandatos familiares.

-Estreno: Marzo de 2022.

Temporada 3: La trama sigue a Penelope Featherington y Colin Bridgerton tras el regreso de este último de sus viajes. Penelope lidia con su identidad secreta como Lady Whistledown mientras su amistad con Colin evoluciona hacia un vínculo amoroso profundo.

-Estreno Parte 1: Mayo de 2024.

-Estreno Parte 2: Junio de 2024.

Títulos de los capítulos de la temporada 4

PARTE 1 (29 de enero de 2026)

-Episodio 1: “The Waltz”

-Episodio 2: “Time Transfixed”

-Episodio 3: “The Field Next to the Other Road”

-Episodio 4: “An Offer from a Gentleman”

PARTE 2 (26 de febrero de 2026)

-Episodio 5: “Yes or No”

-Episodio 6: “The Passing Winter”

-Episodio 7: “The Beyond”

-Episodio 8: “Dance in the Country”

