No lo vas a poder creer: así luce hoy uno de los personajes más queridos de Chiquititas
A más de 30 años del estreno de Chiquititas, uno de sus personajes más queridos volvió a llamar la atención por su presente. Así luce hoy Sebastián Francini, el actor que creció frente a las cámaras y que, a sus 36 años, sorprende con su cambio y su recorrido artístico.
Sebastián Francini fue uno de los rostros que marcaron a toda una generación gracias a su participación en Chiquititas, la exitosa tira creada por Cris Morena que se convirtió en un verdadero fenómeno de la televisión argentina. A más de tres décadas del estreno de la ficción, el actor continúa despertando curiosidad entre quienes crecieron siguiendo las historias del recordado Rincón de Luz.
Chiquititas se estrenó el 14 de agosto de 1995 por la pantalla de Telefe y se mantuvo al aire hasta 2001. La trama giraba en torno a un grupo de niños huérfanos que vivían en un hogar llamado Rincón de Luz, y rápidamente se transformó en una de las novelas infantiles y juveniles más emblemáticas del país. Con siete temporadas y más de mil episodios, fue la tira infantil más longeva de la televisión argentina y dejó una huella imborrable en la cultura popular.
El éxito no se limitó al ámbito local. La ficción tuvo adaptaciones en países como Brasil, México, Portugal y Rumania, llevando la historia y el espíritu de la creación de Cris Morena a distintas culturas. Además, en 2001 se estrenó la película Chiquititas: Rincón de Luz, que coronó el impacto de la serie. Su música, sus canciones y sus personajes siguen vivos en la memoria colectiva, al igual que los actores que les dieron vida.
El presente de Sebastián Francini
Sebastián Francini nació el 8 de septiembre de 1989 en la ciudad de Buenos Aires y alcanzó la popularidad gracias a su participación en Chiquititas. En el año 2000, su trabajo en la tira fue reconocido con un premio Martín Fierro en la categoría Mejor actuación infantil-juvenil, correspondiente a la temporada 1999, consolidándolo como una de las jóvenes promesas de la ficción.
Con el paso del tiempo, Francini diversificó su camino artístico. Además de la actuación, incursionó en la música y formó parte de la banda Patada de Mulo en 2015. Más tarde, lideró el proyecto Sebastián Francini y La Vanguardia, con el que lanzó los sencillos “Error de conexión” y “Esperando el momento”. A estas facetas se suma su trabajo como DJ, actividad que mantiene en la actualidad.
Hoy, a sus 36 años, Sebastián Francini luce alejado del perfil infantil que lo hizo famoso, pero sigue vinculado al mundo artístico, construyendo una carrera marcada por la versatilidad y la búsqueda personal. Su presente vuelve a despertar el interés del público que lo vio crecer en la pantalla chica y que, todavía hoy, recuerda con cariño el universo de Chiquititas.