No lo vas a poder creer: así luce hoy uno de los personajes más queridos de Chiquititas

Chiquititas se estrenó el 14 de agosto de 1995 por la pantalla de Telefe y se mantuvo al aire hasta 2001. La trama giraba en torno a un grupo de niños huérfanos que vivían en un hogar llamado Rincón de Luz, y rápidamente se transformó en una de las novelas infantiles y juveniles más emblemáticas del país. Con siete temporadas y más de mil episodios, fue la tira infantil más longeva de la televisión argentina y dejó una huella imborrable en la cultura popular.