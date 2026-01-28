Secciones
Malas noticias en San Martín de Tucumán: los estudios arrojaron que "Chuny" Moreno será baja por mucho tiempo

El delantero sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecha, la misma lesión que lo había marginado de la temporada pasada.

MOMENTO CUMBRE. En el duelo en Santiago del Estero, Moreno fue reemplazado tras sufrir una dura entrada. MOMENTO CUMBRE. En el duelo en Santiago del Estero, Moreno fue reemplazado tras sufrir una dura entrada. LA GACETA / Diego Aráoz
Hace 1 Hs

Este miércoles trajo un golpe duro para San Martín. Se confirmó que el delantero Nicolás Moreno sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecha, la misma lesión que lo había marginado durante gran parte de la temporada pasado y que ahora lo dejará nuevamente fuera de las canchas por un largo período.

La noticia impacta aún más por el momento que atravesaba el atacante. "Chuny" ya estaba recuperado de su lesión anterior, venía en crecimiento desde lo físico y lo futbolístico y comenzaba a ganar terreno dentro del grupo, con actuaciones que ilusionaban al cuerpo técnico y a los hinchas.

El episodio ocurrió el sábado, durante el amistoso frente a Güemes. En una acción del juego, el delantero sintió un fuerte dolor en la rodilla y debió abandonar el campo de juego, encendiendo rápidamente las alarmas. Las sensaciones no fueron buenas y, con el correr de las horas, los estudios médicos terminaron de confirmar el peor diagnóstico.

La cirugía y la búsqueda de un reemplazante para "Chuny" Moreno

Según informó un vocero del club, Moreno será operado en los próximos días y el panorama indica que quedará prácticamente al margen de toda la temporada. Una baja sensible para el “Santo”, no sólo por lo futbolístico sino también por lo que significa el golpe anímico para un jugador que venía peleando por volver.

Ante este escenario, en La Ciudadela ya comenzaron a moverse. Mientras la dirigencia acelera por la llegada de un delantero con pasado en Primera División y experiencia en el exterior, y continúa la búsqueda de un volante central, ahora también deberá salir al mercado en busca de otro atacante para reforzar el plantel.

San Martín suma así una preocupación de cara al arranque la nueva temporada de la Primera Nacional, que lo obliga a reacomodar planes a futuro.

