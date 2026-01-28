Malas noticias en San Martín de Tucumán: los estudios arrojaron que "Chuny" Moreno será baja por mucho tiempo

El episodio ocurrió el sábado, durante el amistoso frente a Güemes. En una acción del juego, el delantero sintió un fuerte dolor en la rodilla y debió abandonar el campo de juego, encendiendo rápidamente las alarmas. Las sensaciones no fueron buenas y, con el correr de las horas, los estudios médicos terminaron de confirmar el peor diagnóstico.