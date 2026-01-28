Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

El día en el que Víctor Salazar se escapó de la pensión de Rosario Central para poder ver a San Martín contra Boca

"En el club me sancionaron y tuve que llamarlo a mi papá. Pero él me entendió", aseguró el lateral.

HERENCIA FAMILIAR. El día en el que puso la firma en San Martín, Salazar posó junto a su familia. HERENCIA FAMILIAR. El día en el que puso la firma en San Martín, Salazar posó junto a su familia.
Hace 1 Hs

Aunque durante años jugó en otros clubes, Víctor Salazar nunca dejó de seguir a San Martín. Ni la distancia ni las obligaciones profesionales lograron apagar ese vínculo.

“Lo alenté desde donde me tocó jugar, lo sufrí a la distancia y lo defendí incluso cuando no vestía la camiseta”, reconoce.
Su fanatismo llegó a niveles extremos: escapadas, viajes improvisados y decisiones que hoy se cuentan como anécdotas, pero que en su momento marcaron su carácter.

Una de esas historias lo pinta de cuerpo entero. Mientras estaba en la pensión de Rosario Central, se escapó para ir a ver a San Martín contra Boca.

“Me suspendieron, claro. El coordinador se enteró y tuve que llamar a mi papá. Por suerte me entendió. Él sabía lo que significaba”, recuerda.

Seguir a San Martín no era una opción: era una necesidad emocional.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsSan Miguel de TucumánRosarioPrimera NacionalClub Atlético Rosario CentralVíctor Salazar
