Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Lograr un equilibrio entre aumentar la masa muscular y reducir la grasa corporal es uno de los objetivos más desafiantes en el mundo del fitness. Este proceso requiere más que solo horas en el gimnasio; implica un enfoque estratégico que combine esfuerzo físico, alimentación adecuada y hábitos de vida consistentes.
El cuerpo humano está diseñado para adaptarse, pero esa capacidad de cambio depende de múltiples factores. La clave está en entender cómo funcionan el metabolismo, el entrenamiento y la nutrición para orientar los esfuerzos en la dirección correcta.
Adoptar un enfoque integral que contemple estos elementos no solo mejora los resultados físicos, sino que también optimiza la salud general. Sin embargo, alcanzar este objetivo requiere compromiso y una planificación bien diseñada.
Ocho consejos para ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo
1- Entrenamiento de resistencia
El levantamiento de pesas es la herramienta más efectiva para preservar y desarrollar la masa muscular. Según la Escuela de Medicina de Harvard, los ejercicios compuestos como sentadillas y peso muerto son ideales para activar múltiples grupos musculares, maximizando el estímulo y el gasto calórico.
2- Déficit calórico moderado
Mantener un déficit calórico leve permite quemar grasa mientras se protege la masa muscular. La clave, señala un artículo publicado en la revista Nutrientes, es equilibrar este déficit con una dieta rica en proteínas y adecuada para las necesidades energéticas.
3- Aumento de la ingesta de proteínas
La proteína es esencial para la síntesis muscular y la preservación del tejido magro. Estudios citados en Diabetes, Obesidad y Metabolismo sugieren consumir entre 1,2 y 3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Fuentes como pollo, pescado y legumbres son ideales para cumplir con este requisito.
4- Entrenamiento de alta intensidad (HIIT)
El entrenamiento en intervalos de alta intensidad no solo quema grasa de manera eficiente, sino que también estimula el metabolismo y ayuda a preservar la masa muscular.
5- Descanso adecuado
El sueño es crucial para el crecimiento muscular y la recuperación. Dormir al menos siete horas por noche mantiene un entorno hormonal óptimo, según el Baylor College of Medicine.
6- Dividir el entrenamiento por grupos musculares
Entrenar diferentes grupos musculares en días alternos permite trabajar con mayor intensidad y dar tiempo suficiente para la recuperación muscular.
7- Control del estrés
El estrés crónico aumenta los niveles de cortisol, una hormona que favorece la acumulación de grasa y dificulta el crecimiento muscular. Técnicas como la meditación o el yoga pueden ser útiles para mantener el equilibrio hormonal.
8- Ejercicios multiarticulares
Movimientos como el press de banca y las sentadillas trabajan varios grupos musculares a la vez, maximizando el impacto del entrenamiento en menos tiempo.