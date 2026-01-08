Secciones
SociedadSalud

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

La pérdida de masa muscular, que comienza a partir de los 30 años y puede alcanzar entre un 3% y un 5% por década, se acompaña de un aumento en la grasa corporal.

Perder grasa corporal y ganar masa muscular al mismo tiempo es posible Perder grasa corporal y ganar masa muscular al mismo tiempo es posible Hola
Hace 15 Min

Lograr un equilibrio entre aumentar la masa muscular y reducir la grasa corporal es uno de los objetivos más desafiantes en el mundo del fitness. Este proceso requiere más que solo horas en el gimnasio; implica un enfoque estratégico que combine esfuerzo físico, alimentación adecuada y hábitos de vida consistentes. 

El cuerpo humano está diseñado para adaptarse, pero esa capacidad de cambio depende de múltiples factores. La clave está en entender cómo funcionan el metabolismo, el entrenamiento y la nutrición para orientar los esfuerzos en la dirección correcta. 

Cinco consejos de un profesor de educación física para ganar masa muscular

Cinco consejos de un profesor de educación física para ganar masa muscular

Adoptar un enfoque integral que contemple estos elementos no solo mejora los resultados físicos, sino que también optimiza la salud general. Sin embargo, alcanzar este objetivo requiere compromiso y una planificación bien diseñada. 

Ocho consejos para ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo

1- Entrenamiento de resistencia

El levantamiento de pesas es la herramienta más efectiva para preservar y desarrollar la masa muscular. Según la Escuela de Medicina de Harvard, los ejercicios compuestos como sentadillas y peso muerto son ideales para activar múltiples grupos musculares, maximizando el estímulo y el gasto calórico.

2- Déficit calórico moderado

Mantener un déficit calórico leve permite quemar grasa mientras se protege la masa muscular. La clave, señala un artículo publicado en la revista Nutrientes, es equilibrar este déficit con una dieta rica en proteínas y adecuada para las necesidades energéticas.

3- Aumento de la ingesta de proteínas

La proteína es esencial para la síntesis muscular y la preservación del tejido magro. Estudios citados en Diabetes, Obesidad y Metabolismo sugieren consumir entre 1,2 y 3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Fuentes como pollo, pescado y legumbres son ideales para cumplir con este requisito.

4- Entrenamiento de alta intensidad (HIIT)

El entrenamiento en intervalos de alta intensidad no solo quema grasa de manera eficiente, sino que también estimula el metabolismo y ayuda a preservar la masa muscular.

5- Descanso adecuado

El sueño es crucial para el crecimiento muscular y la recuperación. Dormir al menos siete horas por noche mantiene un entorno hormonal óptimo, según el Baylor College of Medicine.

6- Dividir el entrenamiento por grupos musculares

Entrenar diferentes grupos musculares en días alternos permite trabajar con mayor intensidad y dar tiempo suficiente para la recuperación muscular.

7- Control del estrés

El estrés crónico aumenta los niveles de cortisol, una hormona que favorece la acumulación de grasa y dificulta el crecimiento muscular. Técnicas como la meditación o el yoga pueden ser útiles para mantener el equilibrio hormonal.

8- Ejercicios multiarticulares

Movimientos como el press de banca y las sentadillas trabajan varios grupos musculares a la vez, maximizando el impacto del entrenamiento en menos tiempo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Esta es la cantidad de tiempo exacta que debés caminar para evitar el dolor de espalda

Esta es la cantidad de tiempo exacta que debés caminar para evitar el dolor de espalda

El método sencillo para fortalecer brazos y mejorar la postura despues de los 50

El método sencillo para fortalecer brazos y mejorar la postura despues de los 50

Lo más popular
Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
1

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Recuerdos fotográficos: hace 70 años crecían la flota, el servicio de trolebuses y nacía la línea 101
2

Recuerdos fotográficos: hace 70 años crecían la flota, el servicio de trolebuses y nacía la línea 101

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
3

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este jueves en Tucumán?
4

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este jueves en Tucumán?

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias
5

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

Pantallas, datos y poder: un sistema diseñado para que no puedas dejar el celular
6

Pantallas, datos y poder: un sistema diseñado para que no puedas dejar el celular

Más Noticias
Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Transferencias bancarias y billeteras virtuales: los límites de ARCA que debés respetar

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: Está aquí

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Comentarios