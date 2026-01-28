De Tucumán al mundo: la ruta artística de Ana Won

Cuando se inició, la adrenalina la atravesaba mientras trabajaba. Había una sensación constante de no saber con precisión qué estaba haciendo, de avanzar entre dudas, hasta que -de pronto- algo comenzaba a funcionar. La pintura empezaba a responder y la experiencia se transformaba en un placer intenso. Fue entonces cuando comprendió que ese era su lugar: que era pintora. La felicidad surgió justamente de ese tránsito entre el error y el hallazgo, de ver cómo una creación que no funcionaba adquiría sentido.