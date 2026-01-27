¿En qué medida cambió la pandemia la forma de hacer y consumir cultura?

El vertiginoso inicio de 2020 impuso un cambio rotundo en nuestra manera de habitar el mundo. El 9 de enero se registró en Wuhan la primera víctima del coronavirus; el 7 de marzo le tocó a la Argentina. Pocos días después, el 20, empezó a regir la cuarentena. La urgencia de la pandemia obligó al mercado cultural a adaptarse a las nuevas tecnologías y políticas de consumos para mantenerse a flote. Y si bien las plataformas digitales ya se habían consolidado como un medio sostenible para la producción audiovisual, muchas otras expresiones debieron encontrar la maneta de visibilizarse para mantener su vigencia.